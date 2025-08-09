Nueva York.— Con el verano en pleno apogeo en Estados Unidos, los ejecutivos minoristas están sudando por una temporada diferente. Faltan menos de 20 semanas para Navidad, un momento en que las empresas que fabrican y venden bienes de consumo suelen concretar pedidos y precios navideños.

Pero las políticas comerciales vacilantes del presidente Donald Trump, parte de su esfuerzo por revivir la base manufacturera disminuida del país y reducir el déficit de exportación estadounidense de bienes, han complicado esos planes de fin de año. Balsam Hill, que vende árboles artificiales y otras decoraciones en línea, espera publicar catálogos navideños más reducidos y delgados porque los productos destacados siguen cambiando con los aranceles —un impuesto de importación— que el presidente establece, pospone y modifica.

“La incertidumbre nos ha llevado a pasar todo nuestro tiempo tratando de reorganizar lo que estamos pidiendo, de dónde lo estamos trayendo, cuándo va a llegar”, dijo Mac Harman, CEO de Balsam Hill, empresa matriz de Balsam Brands. “No sabemos qué artículos vamos a incluir en el catálogo o no”.

Meses de confusión sobre qué productos del extranjero pueden volverse más caros de importar han causado dudas sobre la temporada de compras navideñas. Los minoristas en Estados Unidos a menudo comienzan a planificar para las vacaciones de invierno en enero y generalmente finalizan la mayor parte de sus pedidos para finales de junio. Las tarifas oscilantes ya han influido en sus cálculos.

¿Las consecuencias para los consumidores? Las tiendas podrían no contar con los artículos de regalo específicos que los clientes desean en noviembre y diciembre. Algunos proveedores y compradores minoristas redujeron sus líneas navideñas en lugar de arriesgarse a una factura fiscal elevada o a importaciones costosas que no se vendan. Las empresas aún fijan precios, pero advierten a compradores que muchas cosas podrían costar más, aunque cuánto más depende de la última ronda de aranceles “recíprocos” de Trump que apenas entró en vigor.

La falta de claridad ha sido particularmente disruptiva para la industria de juguetes de Estados Unidos, que obtiene 80% de sus productos de China. Por lo general, los fabricantes estadounidenses aumentan la producción en abril, un proceso que se retrasó hasta finales de mayo este año luego que el presidente impusiera un arancel de 145% sobre los bienes chinos, según Greg Ahearn, presidente y CEO de la Toy Association, un grupo comercial.

La tasa de aranceles de Estados Unidos ha disminuido significativamente desde su máximo de primavera —una tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China está programada para expirar el 12 de agosto— pero sigue dando forma al próximo periodo navideño. La actividad manufacturera ha disminuido mucho en comparación con el año pasado para las pequeñas y medianas empresas de juguetes de Estados Unidos, dijo Ahearn.

El inicio tardío del trabajo en las fábricas en China significa que los juguetes navideños recién ahora están llegando a los almacenes de Estados Unidos, dijeron expertos de la industria. Una gran incógnita es si los aranceles impedirán que las tiendas repongan suministros de cualquier juguete exitoso que surja en septiembre, subrayó James Zahn, editor en jefe de la publicación comercial Toy Book.

En el mundo minorista, planificar para Navidad en julio generalmente implica trazar estrategias de marketing y promoción estacionales. Dean Smith, copropietario de las tiendas de juguetes independientes JaZams en Princeton, Nueva Jersey, y Lahaska, Pensilvania, dijo que recientemente pasó una hora y media revisando escenarios de precios con un distribuidor canadiense porque el costo mayorista de algunos productos aumentó 20%.

Aumentar tanto sus propios precios podría alejar a los clientes, señaló Smith, por lo que exploró formas de “mantener un margen razonable sin subir precios más allá de lo que los consumidores aceptarán”. Ordenó un set de construcción Crazy Forts de menor costo para tener el juguete a mano y dejó fuera la edición para niños del juego de cartas Anomia porque no cree que los clientes paguen lo que tendría que cobrar.

“Al final, tuve que eliminar la mitad de los productos que normalmente compro”, lamentó Smith.

Hilary Key, propietaria de The Toy Chest en Nashville, Indiana, dijo que intenta obtener nuevos juegos y juguetes temprano la mayoría de los años para ver cuáles debería abastecer para vacaciones de invierno. Este año, abandonó sus pruebas de productos por temor a que cualquier pedido retrasado incurriera en altos impuestos de importación.

Por su parte, los proveedores de juguetes fabricados en China y otros lugares bombardearon a Key con avisos de aumento de precios. Por ejemplo, Schylling, que fabrica Needoh, coleccionables de Care Bear y versiones modernas de nostálgicos como My Little Pony, aumentó los precios en pedidos 20%, según Key.

Todos los aumentos de precios están sujetos a cambios si la situación de aranceles cambia. Key teme que su tienda no tenga una variedad de productos tan atractiva como se enorgullece de contar.

“Mi preocupación no es que no tenga nada, porque puedo traer más libros. Puedo traer más regalos, o puedo traer simplemente cosas que se fabrican en otros lugares”, dijo. “Pero eso no significa que voy a tener el mejor inventario para cada edad de desarrollo o para cada necesidad especial”.

Es probable que la industria minorista siga adoptando un enfoque de reacción inmediata ante los más recientes avisos de aranceles de la Casa Blanca y las treguas temporales. Recientemente, Trump ajustó los aranceles para importaciones de Brasil, la Unión Europea, México y otros socios comerciales.

El Puerto de Los Ángeles tuvo el junio más ocupado en sus 117 años de historia pues las empresas se apresuraron en asegurar envíos navideños, y las importaciones de julio mostraron solidez, según Gene Seroka, director ejecutivo del puerto.

“En mi opinión, estamos viendo un empuje de temporada alta para traer bienes antes que potencialmente se apliquen mayores aranceles más adelante este verano”, destacó Seroka a mediados de julio.

El ritmo de la actividad portuaria hasta ahora este año refleja un “efecto látigo de aranceles”: las importaciones se ralentizan cuando los aranceles entran en vigor y se recuperan cuando se pausan, detalló.

“Para los consumidores, es probable que haya niveles de inventario más bajos, menos selecciones y precios más altos a medida que lleguen las vacaciones decembrinas”.

Smith, quien es copropietario de las dos tiendas JaZams con su socia, Joanne Farrugia, dijo que comenzaron a realizar pedidos navideños dos meses antes de lo habitual para “algunos artículos que consideramos que nos es esencial tener a ciertos precios”. Duplicaron su espacio de almacén para tener el inventario. Pero algunos compradores tratan de adelantarse a los precios más altos al igual que las empresas, aseveró.

Ha notado que los clientes están comprando artículos que probablemente serán populares durante las vacaciones, como juguetes de peluche Jellycat y grandes unicornios y perros de peluche. Cualquier venta es bienvenida, pero Smith y Farrugia son cautelosos de tener que reabastecerse a un costo más alto.

Harman, de Balsam Brands, dijo que ha tenido que resignarse a no tener una selección tan robusta de adornos y árboles nevados para vender como en años anteriores. Pronto, será demasiado tarde para importar adiciones significativas a su gama de productos.

“No vamos a tener un montón de artículos que los consumidores quieren este año, y esa no es una posición en la que queremos estar”.