Más Información

"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista

"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

Segundo combo de 26 narcos entregados a EU, entre ellos "La Tuta" y el líder de "Los Cuinis"; sigue aquí el minuto a minuto

Segundo combo de 26 narcos entregados a EU, entre ellos "La Tuta" y el líder de "Los Cuinis"; sigue aquí el minuto a minuto

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Desplome de elevador en plaza Mitikah deja dos lesionados; ordenan revisión total de las medidas de Protección Civil del inmueble

Desplome de elevador en plaza Mitikah deja dos lesionados; ordenan revisión total de las medidas de Protección Civil del inmueble

EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán

EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán

Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen organizado tras envío de 26 narcos; agradece "valiente cooperación"

Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen organizado tras envío de 26 narcos; agradece "valiente cooperación"

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

Alianza de Medios Mx celebra protección de la Corte a columnas de opinión; “es un avance a la democracia en México”, reconoce

Alianza de Medios Mx celebra protección de la Corte a columnas de opinión; “es un avance a la democracia en México”, reconoce

Suman 200 viviendas afectadas por recientes lluvias en GAM y Venustiano Carranza: Myriam Urzúa; hubo "exceso de precipitación", afirma

Suman 200 viviendas afectadas por recientes lluvias en GAM y Venustiano Carranza: Myriam Urzúa; hubo "exceso de precipitación", afirma

Periodistas y activistas mexicanos protestan por asesinato de comunicadores en Gaza; llaman a no normalizar la guerra

Periodistas y activistas mexicanos protestan por asesinato de comunicadores en Gaza; llaman a no normalizar la guerra

Madrid.- Los incendios forestales que asolan desde hace unos días han dejado este martes el trágico balance de dos muertos y docenas de heridos, al menos dos de ellos graves, mientras se mantiene la lucha contra el fuego en los numerosos focos que siguen activos en Castilla-León, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, entre otras comunidades.

Una de las víctimas mortales es un hombre de 50 años que sufrió quemaduras en 98% de su cuerpo en el incendio forestal Tres Cantos (Madrid).

Se trataba del mozo de cuadra en un centro de hípica de la localidad y padre del capataz de esa instalación, donde murieron más de una veintena de caballos. Según varios testigos, intentó salvar a los animales antes de ser rescatado él mismo del tejado de una vivienda.

Lee también

Este ha provocado el desalojo de 200 vecinos de la localidad, que ya han podido volver a sus casas, y ha afectado a mil 500 hectáreas de terreno y, aunque se encuentra activo, el perímetro permanece estabilizado y presenta buena evolución.

El segundo fallecido era un voluntario que trabajaba en el operativo de extinción de uno de los incendios forestales de Castilla y León, donde también se produjeron una docena de heridos, dos de ellos graves.

MADRID, 12/08/2025.- Vista de un sector calcinado por el fuego en Tres Cantos, Madrid, que supera las 1.500 hectáreas quemadas, y se encuentra en fase de control, a la espera de la previsión de tormentas y fuertes rachas de viento que podrían complicar su estabilización. EFE/ Ismael Herrero
MADRID, 12/08/2025.- Vista de un sector calcinado por el fuego en Tres Cantos, Madrid, que supera las 1.500 hectáreas quemadas, y se encuentra en fase de control, a la espera de la previsión de tormentas y fuertes rachas de viento que podrían complicar su estabilización. EFE/ Ismael Herrero

El voluntario colaboraba con el operativo del incendio forestal de nivel 2 que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que pasó ayer a la provincia de León, a la comarca de la Valdería, y había donado una desbrozadora para su utilización en la extinción del fuego.

La víctima participaba en el operativo junto con otra persona, que ha resultado herida con quemaduras, cuando "dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y les atrapó el incendio", ha informado en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Las complicaciones que se han sucedido durante toda la tarde de este martes en la provincia de León han obligado al desalojo de más de 5.500 vecinos de una veintena de municipios, a los que se suman otras seis localidades de Zamora que llevan desde ayer desalojadas, lo que eleva la cifra a cerca de a siete mil vecinos.

Lee también

Incendio forestal en España.
Incendio forestal en España.

En Galicia, cuatro bomberos han resultado heridos este martes en los incendios que afectan a la provincia de Ourense, tres de ellos en el que se ha registrado en Oimbra.

Allí, dos presentan pronóstico reservado tras sufrir quemaduras durante las labores de extinción.

La provincia de Ourense registra doce de los dieciséis fuegos de más de veinte hectáreas que afectan este martes a Galicia, lo que ha llevado al Gobierno regional a activar la situación 2 de emergencia a nivel provincial.

En , el incendio forestal intencionado de Tarifa (Cádiz) ha sido estabilizado y desciende el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) en Cádiz a fase de preemergencia, situación operativa 0.

Lee también

Las 900 personas que fueron desalojadas el lunes de sus casas en las playas de Atlanterra y Los Alemanes podrán esta noche volver a sus casas.

Asimismo, en Extremadura, el Gobierno regional ha activado la situación operativa 2 por posibles daños a la población, bienes y medio ambiente debido a los 12 incendios activos en este momento en esta comunidad autónoma, y se ha acordado dos poblaciones y confinar otra.

Las localidades para las que se ha decretado la evacuación suman una población cercana a 370 habitantes, mientras que el confinamiento afectaría a unos 335 habitantes; no obstante, se trata de zonas con gran afluencia turística por lo que el número presumiblemente sea mayor.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte? Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte?

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes. Foto: Adobe / Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión