Madrid.- Los incendios forestales que asolan España desde hace unos días han dejado este martes el trágico balance de dos muertos y docenas de heridos, al menos dos de ellos graves, mientras se mantiene la lucha contra el fuego en los numerosos focos que siguen activos en Castilla-León, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, entre otras comunidades.

Una de las víctimas mortales es un hombre de 50 años que sufrió quemaduras en 98% de su cuerpo en el incendio forestal Tres Cantos (Madrid).

Se trataba del mozo de cuadra en un centro de hípica de la localidad y padre del capataz de esa instalación, donde murieron más de una veintena de caballos. Según varios testigos, intentó salvar a los animales antes de ser rescatado él mismo del tejado de una vivienda.

Este incendio ha provocado el desalojo de 200 vecinos de la localidad, que ya han podido volver a sus casas, y ha afectado a mil 500 hectáreas de terreno y, aunque se encuentra activo, el perímetro permanece estabilizado y presenta buena evolución.

El segundo fallecido era un voluntario que trabajaba en el operativo de extinción de uno de los incendios forestales de Castilla y León, donde también se produjeron una docena de heridos, dos de ellos graves.

MADRID, 12/08/2025.- Vista de un sector calcinado por el fuego en Tres Cantos, Madrid, que supera las 1.500 hectáreas quemadas, y se encuentra en fase de control, a la espera de la previsión de tormentas y fuertes rachas de viento que podrían complicar su estabilización. EFE/ Ismael Herrero

El voluntario colaboraba con el operativo del incendio forestal de nivel 2 que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que pasó ayer a la provincia de León, a la comarca de la Valdería, y había donado una desbrozadora para su utilización en la extinción del fuego.

La víctima participaba en el operativo junto con otra persona, que ha resultado herida con quemaduras, cuando "dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y les atrapó el incendio", ha informado en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Las complicaciones que se han sucedido durante toda la tarde de este martes en la provincia de León han obligado al desalojo de más de 5.500 vecinos de una veintena de municipios, a los que se suman otras seis localidades de Zamora que llevan desde ayer desalojadas, lo que eleva la cifra a cerca de a siete mil vecinos.

Incendio forestal en España.

En Galicia, cuatro bomberos han resultado heridos este martes en los incendios que afectan a la provincia de Ourense, tres de ellos en el que se ha registrado en Oimbra.

Allí, dos presentan pronóstico reservado tras sufrir quemaduras durante las labores de extinción.

La provincia de Ourense registra doce de los dieciséis fuegos de más de veinte hectáreas que afectan este martes a Galicia, lo que ha llevado al Gobierno regional a activar la situación 2 de emergencia a nivel provincial.

En Andalucía, el incendio forestal intencionado de Tarifa (Cádiz) ha sido estabilizado y desciende el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) en Cádiz a fase de preemergencia, situación operativa 0.

Las 900 personas que fueron desalojadas el lunes de sus casas en las playas de Atlanterra y Los Alemanes podrán esta noche volver a sus casas.

Asimismo, en Extremadura, el Gobierno regional ha activado la situación operativa 2 por posibles daños a la población, bienes y medio ambiente debido a los 12 incendios activos en este momento en esta comunidad autónoma, y se ha acordado dos poblaciones y confinar otra.

Las localidades para las que se ha decretado la evacuación suman una población cercana a 370 habitantes, mientras que el confinamiento afectaría a unos 335 habitantes; no obstante, se trata de zonas con gran afluencia turística por lo que el número presumiblemente sea mayor.

