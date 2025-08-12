Más Información

Bucarest. Un granse declaró en la mañana de este martes por causas desconocidas cerca de la localidad de Berceni, a 20 kilómetros de , y se propagó favorecido por fuertes ráfagas de viento que también dificultan las tareas de extinción.

Según informó la Inspección General para Situaciones de Emergencias (IGSU) en un comunicado, el se ha expandido rápidamente quemando vegetación seca y hacia el mediodía abarcaba una superficie de unas 40 hectáreas.

"Las llamas muestran una gran intensidad, acompañadas de grandes emisiones de humo", indica la nota.

Los bomberos luchan por controlar este foco con 17 vehículos, pero los fuertes vientos y su rápido cambio de dirección dificultan sus tareas.

Mientras, en el sur del país, en el condado de Giurgiu, otro incendio forestal se extendió hasta el patio de una fábrica de .

Tres vehículos especiales y dos camiones cisterna del Servicio de Sustancias Controladas de Giurgiu se sumaron esta mañana a los que, con el apoyo de una excavadora y otros tres camiones cisterna del Ayuntamiento, combaten el fuego.

Crece la cifra de incendios en Rumania

Por otro lado, está en remisión el incendio que arde desde hace más de una semana en el municipio de Chilia Veche, situado junto al Delta del Danubio, cerca de la frontera con , en el sureste del país.

Con tres helicópteros Black Hawk, los bomberos esperan lograr en las próximas horas controlar por completo este que ha calcinado 35 hectáreas de vegetación baja y seca, así como 50 hectáreas de bosque.

En las últimas 24 horas, más de mil 700 hectáreas de terreno rumano se convirtieron en pasto de las llamas y los bomberos, con la ayuda de voluntarios, han extinguido unos 250 focos.

El país balcánico, uno de los más pobres de la , ha registrado un fuerte aumento de los incendios en los últimos años, llegando a declararse 13 mil fuegos en 2023 y 20 mil el año pasado, mientras que solo en el primer trimestre de 2025 la cifra ascendió a ocho mil 200.

ss/mcc

