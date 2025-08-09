Más Información

La directora general de la , Audrey Azoulay, agradeció este sábado la actuación de los bomberos y de las autoridades locales que permitieron controlar el incendio que afectó a la , inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad.

"Quiero destacar la rápida actuación de los bomberos y de las autoridades locales, que permitió controlar el incendio que afectó a la Mezquita-Catedral del centro histórico de Córdoba, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco", indicó Azulay en la red social X.

Al tiempo, mostró su colaboración a las autoridades españolas para "garantizar la preservación y la rehabilitación de este monumento excepcional".

El monumento, uno de los más visitados de España, integra desde 1984 la lista del patrimonio de la humanidad que gestiona la Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Un incendio al parece atribuido a la batería eléctrica de una barredora provocó este viernes un incendio en la mezquita que fue controlado con rapidez pero que causó algunos daños en el templo.

