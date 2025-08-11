Más Información
Una avioneta que aterrizaba el lunes en un aeropuerto de Montana se estrelló este lunes y chocó contra una aeronave estacionada, lo que provocó un gran incendio, pero no causó heridos graves, informaron las autoridades.
El avión monomotor, que transportaba a cuatro personas, intentaba aterrizar alrededor de las 14:00 horas locales en el aeropuerto de Kalispell City, explicó el jefe de policía de Kalispell, Jordan Venezio, y la Administración Federal de Aviación.
Algo salió mal y terminó impactando contra otro aparato que estaba en tierra, lo que desató un incendio que se agravó porque se extendió a una zona cubierta de hierba. Sin embargo, pudo ser extinguido sin que hubiera personas afectadas.
Dos de los pasajeros resultaron con heridas menores y fueron atendidos en el mismo aeropuerto, indicó el jefe de los bomberos, Jay Hagen.
De acuerdo con Hagen, la avioneta derrapó en la pista y fue entonces cuando chocó con la otra aeronave, en la que no había nadie adentro.
La policía y los bomberos de Kalispell, los bomberos de Evergreen y Smith Valley y los bomberos de Whitefish acudieron de inmediato al lugar del accidente.
