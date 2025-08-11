Más Información

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

EU autoriza que “El Chapo” se reúna con su nuevo abogado; participará en llamadas telefónicas y encuentros con el narcotraficante

EU autoriza que “El Chapo” se reúna con su nuevo abogado; participará en llamadas telefónicas y encuentros con el narcotraficante

Brugada responde a Trump sobre violencia en la CDMX; tasa de homicidios es 60% menor a la de Washington, asegura

Brugada responde a Trump sobre violencia en la CDMX; tasa de homicidios es 60% menor a la de Washington, asegura

Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice

Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice

Plan Estratégico de Pemex requiere transformación de fondo, dice IMCO; llama a cambiar su operación para mejoras sostenibles

Plan Estratégico de Pemex requiere transformación de fondo, dice IMCO; llama a cambiar su operación para mejoras sostenibles

Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas

Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas

Vivienda económica también escasea en destinos de playa

Vivienda económica también escasea en destinos de playa

Dan de baja a maestro golpeado por alumno en universidad de Hidalgo; institución asegura que vulneró derechos

Dan de baja a maestro golpeado por alumno en universidad de Hidalgo; institución asegura que vulneró derechos

Una avioneta que aterrizaba el lunes en un aeropuerto de se estrelló este lunes y chocó contra una aeronave estacionada, lo que provocó un gran incendio, pero no causó heridos graves, informaron las autoridades.

El avión monomotor, que transportaba a cuatro personas, intentaba aterrizar alrededor de las 14:00 horas locales en el aeropuerto de Kalispell City, explicó el jefe de policía de Kalispell, Jordan Venezio, y la .

Algo salió mal y terminó impactando contra otro aparato que estaba en tierra, lo que desató un incendio que se agravó porque se extendió a una zona cubierta de hierba. Sin embargo, pudo ser extinguido sin que hubiera personas afectadas.

Lee también

Dos de los pasajeros resultaron con heridas menores y fueron atendidos en el mismo aeropuerto, indicó el jefe de los bomberos, Jay Hagen.

De acuerdo con Hagen, la avioneta derrapó en la pista y fue entonces cuando chocó con la otra aeronave, en la que no había nadie adentro.

Lee también

La policía y los bomberos de Kalispell, los bomberos de Evergreen y Smith Valley y los bomberos de Whitefish acudieron de inmediato al lugar del accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos. Foto: Adobe /RENAPO

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

¿Quieres la ciudadanía? Estados Unidos advierte que fraude matrimonial se castiga con cárcel y multas

Museo de Arte de Denver.

Guía para visitar el Museo de Arte de Denver: Costos, exposiciones y qué saber antes de ir