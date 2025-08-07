Más Información
East Alton, Illinois. Un helicóptero que sobrevolaba el río Mississippi chocó este jueves contra un cable de electricidad, luego se estrelló contra una barcaza y provocó un incendio, matando a dos personas, informaron autoridades.
Las dos personas fallecidas estaban volando en el helicóptero y no hubo otros heridos reportados en el accidente cerca de East Alton, Illinois, indicó el cabo Dallas Thompson, de la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri. East Alton está a unos 32 kilómetros (unas 20 millas) al norte de San Luis.
La patrulla estatal informó que no había nadie en la barcaza cuando ocurrió el hecho, y el incendio ha sido extinguido. El río ha sido cerrado a la navegación comercial.
Lee también Mueren funcionarios de gobierno de Ghana en caída de helicóptero; ministros de defensa y de medio ambiente entre las víctimas
El helicóptero chocó contra un cable de electricidad y se estrelló alrededor de las 11 a.m. del jueves en el río Mississippi, aproximadamente a media milla río abajo de la presa de Alton, indicó Rick Pender, jefe de Bomberos de Rivers Pointe.
Bomberos, servicios médicos de emergencia y fuerzas del orden respondieron al accidente. Las agencias federales están en camino, señaló Pender. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el suceso.
Un video proporcionado a KMOV-TV por un testigo muestra una columna de humo negro elevándose desde la barcaza.
