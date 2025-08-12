Más Información
Incendios forestales arden en partes de Europa este martes mientras millones de personas en todo el continente luchan por adaptarse a la nueva realidad: un verano con temperaturas récord.
España
Europa se está calentando más rápido que cualquier otro continente, con temperaturas que aumentan al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. El año pasado fue el año más caluroso registrado en Europa y a nivel mundial, dijo la agencia de monitoreo.
Grecia
Las temperaturas en algunas áreas superaron los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit).
Los científicos advierten que el cambio climático está exacerbando la frecuencia e intensidad del calor y la sequía, haciendo que partes de Europa sean más vulnerables a los incendios forestales. La quema de combustibles como la gasolina, el petróleo y el carbón libera gases que atrapan el calor y son el principal impulsor del cambio climático.
Portugal
Con información de AP
maot