Más Información

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

Narcotráfico e impunidad, los retos clave en derechos humanos en México: Departamento de Estado de EU; presenta su informe anual

Narcotráfico e impunidad, los retos clave en derechos humanos en México: Departamento de Estado de EU; presenta su informe anual

Gobierno de Trump reporta más de 300 mil indocumentados arrestados desde enero; "se acabaron las liberaciones"

Gobierno de Trump reporta más de 300 mil indocumentados arrestados desde enero; "se acabaron las liberaciones"

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

SRE se reúne con hermanos mexicanos detenidos en Alcatraz Alligator; caso contribuirá a fortalecer asistencia consular, afirma

SRE se reúne con hermanos mexicanos detenidos en Alcatraz Alligator; caso contribuirá a fortalecer asistencia consular, afirma

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

Washington, más insegura que la CDMX, responde Sheinbaum a Trump; la capital no es la peor del mundo, rechaza

Washington, más insegura que la CDMX, responde Sheinbaum a Trump; la capital no es la peor del mundo, rechaza

AICM: Se normalizan las operaciones en la terminal aérea; reabren pista tras más de 9 horas de afectación por lluvias

AICM: Se normalizan las operaciones en la terminal aérea; reabren pista tras más de 9 horas de afectación por lluvias

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Presas del Valle de México se recuperan de la sequía tras fuertes lluvias; están al 64.90% de almacenamiento

Presas del Valle de México se recuperan de la sequía tras fuertes lluvias; están al 64.90% de almacenamiento

En lo que va de la administración, detienen a 573 por extorsión en CDMX; incrementan arrestos 50% en 2025

En lo que va de la administración, detienen a 573 por extorsión en CDMX; incrementan arrestos 50% en 2025

arden en partes de este martes mientras millones de personas en todo el continente luchan por adaptarse a la nueva realidad: un verano con temperaturas récord.

España

Brigadistas trabajan en la extinción del Incendio forestal que afecta a Puercas, Zamora, en la Sierra de la Culebra, España, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE
Brigadistas trabajan en la extinción del Incendio forestal que afecta a Puercas, Zamora, en la Sierra de la Culebra, España, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE

Lee también

Ante el peligroso avance de las llamas en el incendio forestal declarado en Tarifa, Cádiz, se procedió al desalojo preventivo de viviendas y vehículos situados en la zona de playa de Atlanterra, el 11 de agosto de 2025. Foto: EFE
Ante el peligroso avance de las llamas en el incendio forestal declarado en Tarifa, Cádiz, se procedió al desalojo preventivo de viviendas y vehículos situados en la zona de playa de Atlanterra, el 11 de agosto de 2025. Foto: EFE

Europa se está calentando más rápido que cualquier otro continente, con temperaturas que aumentan al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. El año pasado fue el año más caluroso registrado en Europa y a nivel mundial, dijo la agencia de monitoreo.

Viviendas afectadas por el fuego en la población Soto de Viñuelas mientras continúan las labores de extinción del incendio forestal en Tres Cantos, Madrid, España, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE
Viviendas afectadas por el fuego en la población Soto de Viñuelas mientras continúan las labores de extinción del incendio forestal en Tres Cantos, Madrid, España, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE

Lee también

Grecia

Un bombero combate un incendio forestal cerca del pueblo de Agalas, en la isla de Zante, Grecia, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE
Un bombero combate un incendio forestal cerca del pueblo de Agalas, en la isla de Zante, Grecia, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE

Las temperaturas en algunas áreas superaron los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit).

Una finca arde durante un incendio forestal en un bosque cerca del pueblo de Agalas, en la isla de Zante, mar Jónico, Grecia, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE
Una finca arde durante un incendio forestal en un bosque cerca del pueblo de Agalas, en la isla de Zante, mar Jónico, Grecia, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE

Lee también

Una persona observa un incendio forestal que arrasa pastizales y zonas boscosas entre Potamia y Pispilounta, en la isla de Quíos, Grecia, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE
Una persona observa un incendio forestal que arrasa pastizales y zonas boscosas entre Potamia y Pispilounta, en la isla de Quíos, Grecia, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE

Los científicos advierten que el está exacerbando la frecuencia e intensidad del calor y la sequía, haciendo que partes de Europa sean más vulnerables a los incendios forestales. La quema de combustibles como la gasolina, el petróleo y el carbón libera gases que atrapan el calor y son el principal impulsor del cambio climático.

El fuego arrasa zonas boscosas entre Potamia y Pispilounta, en la isla de Quíos, en Grecia, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE
El fuego arrasa zonas boscosas entre Potamia y Pispilounta, en la isla de Quíos, en Grecia, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE

Portugal

Bomberos trabajan en un incendio forestal cerca del pueblo de Terranho, en Trancoso, centro de Portugal, el 12 de agosto de 2025. Foto: AFP
Bomberos trabajan en un incendio forestal cerca del pueblo de Terranho, en Trancoso, centro de Portugal, el 12 de agosto de 2025. Foto: AFP

Un hombre intenta extinguir un incendio forestal con una rama de árbol en Trancoso, Portugal, el 12 de agosto de 2025. Foto: AFP
Un hombre intenta extinguir un incendio forestal con una rama de árbol en Trancoso, Portugal, el 12 de agosto de 2025. Foto: AFP

Con información de AP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivienda del Bienestar: Paso a paso para registrar tu solicitud de casa del gobierno, requisitos y documentos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: Paso a paso para registrar tu solicitud de casa del gobierno, requisitos y documentos

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión

Halloween/iStock/ gorodenkoff

¡Qué miedo! Atracciones para disfrutar el Halloween en Kissimmee, Florida, este 2025