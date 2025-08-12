Incendios forestales arden en partes de Europa este martes mientras millones de personas en todo el continente luchan por adaptarse a la nueva realidad: un verano con temperaturas récord.

España

Brigadistas trabajan en la extinción del Incendio forestal que afecta a Puercas, Zamora, en la Sierra de la Culebra, España, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE

Lee también Europa afronta temperaturas extremas; hay alertas rojas en Francia, Italia y España por calor

Ante el peligroso avance de las llamas en el incendio forestal declarado en Tarifa, Cádiz, se procedió al desalojo preventivo de viviendas y vehículos situados en la zona de playa de Atlanterra, el 11 de agosto de 2025. Foto: EFE

Europa se está calentando más rápido que cualquier otro continente, con temperaturas que aumentan al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. El año pasado fue el año más caluroso registrado en Europa y a nivel mundial, dijo la agencia de monitoreo.

Viviendas afectadas por el fuego en la población Soto de Viñuelas mientras continúan las labores de extinción del incendio forestal en Tres Cantos, Madrid, España, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE

Lee también Incendio forestal en Francia supera el tamaño de todo París; llamas avanzan sin control pese a trabajos para extinguirlo

Grecia

Un bombero combate un incendio forestal cerca del pueblo de Agalas, en la isla de Zante, Grecia, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE

Las temperaturas en algunas áreas superaron los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit).

Una finca arde durante un incendio forestal en un bosque cerca del pueblo de Agalas, en la isla de Zante, mar Jónico, Grecia, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE

Lee también Ola de calor récord azota al sureste de EU; registran sensación térmica de hasta 43 °C

Una persona observa un incendio forestal que arrasa pastizales y zonas boscosas entre Potamia y Pispilounta, en la isla de Quíos, Grecia, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE

Los científicos advierten que el cambio climático está exacerbando la frecuencia e intensidad del calor y la sequía, haciendo que partes de Europa sean más vulnerables a los incendios forestales. La quema de combustibles como la gasolina, el petróleo y el carbón libera gases que atrapan el calor y son el principal impulsor del cambio climático.

El fuego arrasa zonas boscosas entre Potamia y Pispilounta, en la isla de Quíos, en Grecia, el 12 de agosto de 2025. Foto: EFE

Portugal

Bomberos trabajan en un incendio forestal cerca del pueblo de Terranho, en Trancoso, centro de Portugal, el 12 de agosto de 2025. Foto: AFP

Un hombre intenta extinguir un incendio forestal con una rama de árbol en Trancoso, Portugal, el 12 de agosto de 2025. Foto: AFP

Con información de AP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot