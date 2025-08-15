Más Información
El Kremlin dijo el viernes que el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para tratar el conflicto en Ucrania podría durar "entre 6 y 7 horas” en total, incluyendo la reunión y una conferencia de prensa conjunta.
Según la televisión estatal rusa, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que los líderes se reunirán primero a solas, luego mantendrán negociaciones más amplias con sus delegaciones y finalmente darán una conferencia de prensa conjunta.
Hillary Clinton nominaría a Trump al Nobel de la Paz si logra acabar la guerra en Ucrania; rechaza que Kiev ceda territorio a Moscú
