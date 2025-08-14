Más Información

Sheinbaum revela detención de exdirector de Pemex en EU; es por Odebrecht

Sheinbaum revela detención de exdirector de Pemex en EU; es por Odebrecht

Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol

Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol

Reducción de la pobreza, una hazaña de la 4T: Sheinbaum; califica logro del sexenio de AMLO como "extraordinario, histórico"

Reducción de la pobreza, una hazaña de la 4T: Sheinbaum; califica logro del sexenio de AMLO como "extraordinario, histórico"

Fiscal general de EU acusa a Maduro de sobornos para acceder a espacio aéreo de México, Guatemala y Honduras; sería para traficar drogas

Fiscal general de EU acusa a Maduro de sobornos para acceder a espacio aéreo de México, Guatemala y Honduras; sería para traficar drogas

Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”: Myriam Urzúa; explica riesgos Con los de Casa

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”: Myriam Urzúa; explica riesgos Con los de Casa

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

“A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

“A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

“Claudita” y “Trump” presentan “La risa mañanera”; alistan multiverso de parodia política

“Claudita” y “Trump” presentan “La risa mañanera”; alistan multiverso de parodia política

Alcalde de Piedras Negras da mensaje tras estallar contra reportera; acompañado de su gabinete, se realiza la prueba antidoping

Alcalde de Piedras Negras da mensaje tras estallar contra reportera; acompañado de su gabinete, se realiza la prueba antidoping

Realizan cateo a departamento de lujo en Villahermosa; presuntamente es propiedad de Hernán Bermúdez

Realizan cateo a departamento de lujo en Villahermosa; presuntamente es propiedad de Hernán Bermúdez

El presidente ruso, , y su homólogo estadounidense, , hablarán "principalmente" de cómo solucionar el conflicto armado en Ucrania, en una conversación "cara a cara", durante la histórica cumbre del viernes en Alaska, detalló el Kremlin.

Esta cumbre se llevará a cabo sin el mandatario ucraniano, , quien se entrevistó este jueves en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer.

La reunión entre Putin y Trump se considera decisiva para intentar poner fin al peor conflicto en Europa desde la . Pero ningún dirigente europeo fue invitado para participar.

Lee también

"Resolución de la crisis ucraniana", tema central de la reunión Trump-Putin

La cita comenzará con una reunión "cara a cara" entre Putin y Trump en presencia de intérpretes, y posteriormente continuarán las negociaciones entre las delegaciones alrededor de un almuerzo en presencia de un grupo de expertos, detalló el consejero diplomático de Putin, Yuri Ushakov.

"El orden del día se centrará principalmente en la resolución de la ", añadió Ushakov, quien también mencionó los temas de "paz" y "seguridad", "cuestiones internacionales de importancia" y "cooperación bilateral".

Las conversaciones comenzarán a las 11H30 (19H30 GMT) y los dos gobernantes darán una conferencia de prensa conjunta después del encuentro en la base aérea de Elmendorf, en Anchorage, .

Lee también

Su última conferencia de prensa conjunta fue en 2018 cuando se reunieron en Helsinki.

Zelensky y sus aliados europeos, que temen que se tomen decisiones en detrimento de durante la cumbre, han intensificado su presión diplomática en los últimos días.

El jueves, Starmer recibió calurosamente al líder ucraniano en la escalinata de Downing Street con un abrazo y un apretón de manos. Ninguno de los dos hizo declaraciones al término de la reunión.

Lee también

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una foto de su página web oficial, este sábado. Zelenski reaccionó este sábado a la noticia de que los líderes de EE. UU. y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, se reunirán el próximo viernes en Alaska y afirmó que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y "nacen muertas". Foto: EFE
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una foto de su página web oficial, este sábado. Zelenski reaccionó este sábado a la noticia de que los líderes de EE. UU. y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, se reunirán el próximo viernes en Alaska y afirmó que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y "nacen muertas". Foto: EFE

Trump aseguró la víspera haber mantenido una "muy buena llamada" con el presidente ucraniano y los líderes de los países europeos, la UE y la . Zelensky se había desplazado a Berlín para seguir estas reuniones virtuales, donde fue recibido por el canciller alemán, .

"Esperamos que el tema central de la reunión" del viernes sea "un inmediato", declaró entonces Zelensky. Starmer, por su parte, mencionó una oportunidad "real" de tregua.

Según el presidente finlandés, Alexander Stubb, presente en la reunión, "no habrá discusiones sobre los territorios" durante la cumbre de Anchorage, y añadió que Trump "no buscará llegar a un acuerdo en Alaska".

Lee también

Trump dijo que quiere "tantear el terreno" en Alaska con Putin. Según él, hay dos posibles desenlaces.

En caso de que la reunión fuera por buen cauce, ello conduciría, según Trump, "casi de inmediato" a un encuentro a tres bandas entre Zelensky, Putin y el propio presidente estadounidense, con el objetivo de poner fin al iniciado en febrero de 2022 con la.

Pero si su primer encuentro con el líder ruso desde 2019 sale mal, Trump aseguró que no habrá una "segunda reunión".

Lee también

Molesto por los comentarios de la prensa que presentaban la celebración de la cumbre como una victoria diplomática para Vladímir Putin, el presidente estadounidense también aseguró que se enfrentaría a "consecuencias muy graves" si no aceptaba poner fin a los combates, sin precisar, sin embargo, en qué consistiría esa amenaza.

El presidente ruso, Vladímir Putin, elogió el jueves los esfuerzos "enérgicos y sinceros para poner fin a las hostilidades, salir de la crisis y llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes implicadas", declaró Putin durante una reunión sobre la preparación de la cumbre, según informó el Kremlin.

Para las reducidas tropas de Kiev aumenta la presión, que, en los últimos días, se enfrentan a un rápido avance del en el frente de la región oriental de Donetsk, donde el ejército del Kremlin reivindicó la captura de dos nuevos pueblos el jueves.

Lee también

Decenas de drones disparados por Ucrania durante la noche del miércoles provocaron un incendio en una refinería, hiriendo a tres personas cerca de la ciudad de Volgogrado, en el sur de Rusia, según funcionarios locales.

Las posturas oficiales de las dos partes en conflicto son irreconciliables.

Rusia exige que ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón), además de , anexada en 2014, y que renuncie al suministro de armas occidentales y a pertenecer a la OTAN.

Lee también

Para Kiev, estas exigencias son inaceptables.

Durante tres rondas de conversaciones celebradas esta primavera y verano, la última celebrada en Estambul en julio, rusos y ucranianos solo lograron acordar el intercambio de .

En este contexto, Kiev y Moscú anunciaron el jueves el de 84 prisioneros de cada bando.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivienda del Bienestar: consulta los 20 estados con registro en agosto y si hay en CDMX y Edomex. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: consulta los 20 estados con registro en agosto y si hay en CDMX y Edomex

SEP adelanta regreso a clases 2025 para estos estudiantes. Fecha y días festivos del ciclo escolar. Foto: Adobe / SEP

SEP adelanta regreso a clases 2025 para estos estudiantes. Fecha y días festivos del ciclo escolar

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión