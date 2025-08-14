Más Información
Rusia y Ucrania intercambiaron el jueves 84 prisioneros de guerra, anunció el Ministerio de Defensa ruso, en plena víspera de la cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Según esta fuente, "84 militares rusos volvieron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 84 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados".
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó el intercambio, indicando que incluyó tanto a militares como a civiles.
"Entre las personas liberadas hoy figuran civiles detenidos por los rusos desde 2014, 2016 y 2017" y soldados que participaron en la defensa de la ciudad portuaria de Mariúpol, asediada por el ejército ruso en 2022, señaló.
Lee también Trump anticipa cumbre trilateral con Zelensky si la reunión con Putin va bien; lanza amenaza al líder ruso
Moscú y Kiev mantienen cooperación en intercambio de prisioneros
Según él, Emiratos Árabes Unidos desempeñó un papel de mediación en este intercambio, como en operaciones similares en el pasado.
Los intercambios de prisioneros y de cuerpos de soldados muertos son uno de los últimos ámbitos en los que Moscú y Kiev siguen cooperando, más de tres años y medio después del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania.
Ambas partes han intercambiado este año a miles de prisioneros, conforme a acuerdos alcanzados durante tres rondas de conversaciones directas en Estambul, de mayo a julio.
Lee también Alarma a Ucrania y la UE próxima cumbre Trump-Putin
Estos intercambios son el único resultado concreto de esas reuniones.
En el último encuentro bajo este formato, en julio, las dos delegaciones solo pudieron constatar el "alejamiento" de sus posturas para poner fin al conflicto.
mcc