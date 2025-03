La excanciller alemana Angela Merkel opinó, al comentar los actuales planes de rearme europeos, que el espíritu de la alianza militar transatlántica nacida tras la Segunda Guerra Mundial debe mantenerse, ya que "decir que no necesitamos ya a Estados Unidos sería sobreestimar a Europa".

"La OTAN nació por buenas razones, EU, Canadá y Europa pensaron en que podían construir juntas una disuasión, y no creo que ese tiempo haya terminado", aseguró Merkel en una charla en Ginebra junto a la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.

"No cerraría la puerta de un golpe diciendo que ya no necesitamos a Estados Unidos, eso sería sobreestimar a Europa", agregó, mostrándose no obstante de acuerdo con la decisión tomada por la Unión Europea de reforzar unilateralmente su Defensa con una inversión de 800.000 millones de euros.

Lee también Elon Musk respalda a Trump para que EU abandone la OTAN y la ONU

"Las perspectivas adoptadas por el Consejo Europeo son correctas, y me complace ver el apoyo a ellas de Reino Unido pese a no ser parte de la Unión Europea, eso envía un importante mensaje", destacó Merkel.

Las diferencias entre el primer mandato de Trump y el actual, Merkel destacó el hecho de que ahora estén involucrados en él líderes tecnológicos. Foto: Captura de pantalla

"Los políticos somos diplomáticos, no locutores de radio", dice Merkel ante actitudes de Trump

La gran figura de la política alemana entre 2005 y 2021 también subrayó que en el conflicto de Ucrania es importante "alcanzar una solución que no se derrumbe al día siguiente", y que incluya para ello no sólo aspectos militares sino también diplomáticos, sin dar la espalda a los propios ucranianos en las negociaciones.

En su alocución inicial, Merkel habló sobre sus impresiones respecto al presidente estadounidense Donald Trump, que recientemente ha plasmado en su libro de memorias, y destacó su tendencia a competir en las negociaciones en lugar de buscar el beneficio común.

"Al provenir del negocio inmobiliario, en el que uno o gana o pierde, no tenía experiencia en acuerdos en los que todos ganaran algo. Será difícil convencer a Estados Unidos, con su enorme poder económico, que asuma la perspectiva del beneficio mutuo", subrayó.

Lee también Jefe de la OTAN pide a Zelensky encontrar una manera de “reparar” su relación con Trump; “tenemos que mantenernos unidos”

También señaló, en alusión a la reciente tendencia de políticos como Trump a mostrar un perfil agresivo en público, que "los políticos somos diplomáticos, no locutores de radio, no podemos expresar siempre nuestra opinión públicamente".

"Intentar influir no tiene necesariamente por qué llevar a una confrontación o in conflicto, esto puede dañar a la política y los políticos", alertó.

Preguntada sobre las diferencias entre el primer mandato de Trump (el que ella vivió como canciller germana) y el actual, Merkel destacó el hecho de que ahora estén involucrados en él líderes tecnológicos: "queda por ver dónde estará el equilibrio entre el Estado y la influencia de estos empresarios".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc