Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su ultimátum de 50 días a Rusia para que detenga los combates en Ucrania, y advirtió que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, tampoco debería atacar Moscú.

"Al final de los 50 días, si no tenemos un acuerdo, será una lástima. Se impondrán aranceles y también se aplicarán otras sanciones", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Al ser preguntado por un periodista si Zelensky debería atacar Moscú, el mandatario respondió que no.

"No, no debería apuntar a Moscú", dijo Trump.

Cuando se le preguntó si enviaría misiles de largo alcance a Ucrania, Trump dijo: "No, no estamos pensando en hacer eso". Ello, luego de que los diarios Financial Times y The Washington Post reportaran una presunta conversación entre Trump y Zelensky en la que, afirman, el mandatario estadounidense pidió a su par ucraniano intensificar sus ataques contra Rusia para presionar al país a negociar y, citando a fuentes "enteradas", señalaran que Trump estaría dispuesto a entregar misiles ATACM de largo alcance.

Preguntado sobre si estaba del lado de Ucrania, Trump dijo que no estaba del lado de nadie, antes de añadir que estaba del lado de la humanidad en sus esfuerzos por poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

50 días no es mucho tiempo, considera Trump

Trump también fue consultado sobre si el plazo de 50 días era demasiado largo, algo que rechazó tajantemente: "No creo que 50 días sea mucho tiempo; podría ser incluso menos", afirmó.

Además, señaló que esa pregunta debería dirigirse a su antecesor, Joe Biden, a quien volvió a responsabilizar por la guerra iniciada con la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Trump anunció el lunes el envío de nuevo armamento para Ucrania y amenazó con la imposición de aranceles del 100% a Rusia y sanciones secundarias a terceros países que mantengan relaciones comerciales con Moscú, si no se logra un acuerdo de paz en Ucrania en un plazo de 50 días.

El Kremlin respondió este martes que necesita "tiempo para analizar lo que se ha dicho en Washington".

Trump protagonizó este aparente cambio de postura hacia Rusia, país con el que se había estado acercando en los últimos meses, tras haber expresado su frustración con el presidente ruso, Vladímir Putin, por su negativa a detener los bombardeos mientras se negocia la paz.

