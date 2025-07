Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes al presidente ruso, Vladímir Putin, con imponer aranceles de alrededor del 100% a su país si no se logra un acuerdo de paz en Ucrania dentro de 50 días.

Las declaraciones se produjeron en el marco de su reunión con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, para definir cómo enviará ayuda militar a Ucrania que, según Trump, la OTAN pagará.

"Estamos muy, muy descontentos, yo estoy descontento, con Rusia", dijo Trump a los medios, acompañado por Rutte.

"Vamos a aplicar aranceles muy severos si no tenemos un acuerdo en 50 días. Aranceles de un 100%", señaló el mandatario estadounidense.

"Estoy muy decepcionado de Putin, porque pensé que tendríamos un acuerdo hace dos meses. Así que con base en eso, aplicaremos aranceles secundarios en 50 días. Es muy simple. Y serán del 100%. Así son las cosas".

Trump anunció que enviará armas a los países miembros de la OTAN con el objetivo de que las transfieran a Ucrania y que serán estas naciones las que pagarán este armamento.

"Hoy hemos llegado a un acuerdo: les enviaremos armas y ellos las pagarán. Nosotros, Estados Unidos, no haremos ningún pago. No las compraremos, pero las fabricaremos y ellos las pagarán", subrayó Trump.

Rutte, por su parte, dijo que bajo el acuerdo con Estados Unidos, Ucrania recibirá "enormes cantidades de armas".

Trump dijo que los misiles Patriot para Ucrania comenzarán a llegar muy pronto en el lapso de días, a través de los países europeos que ya los tienen a la mano.

Trump se refirió a un proyecto de ley que se está estudiando en el Congreso y que, de aprobarse, podría dar lugar a sanciones más severas contra Rusia.

"No estoy seguro de que lo necesitemos, pero es bueno que lo hagan", dijo. Añadió un momento después que no quería decir que los legisladores "no lo necesitan, porque no quiero que pierdan el tiempo".

"Podría ser muy útil, tendremos que verlo", dijo Trump. El proyecto de ley impondría aranceles del 500% a cualquier país que haga negocios con Rusia.

Trump se quejó de que cada vez que habla con Putin, él habla muy bien, pero al día siguiente el líder ruso ordena ataques y hay más muertos.

"Al final, las palabras no sirven para nada. Hay que actuar. Hay que obtener resultados. Y espero que lo haga", señaló el republicano

"No quiero decir que sea un asesino, pero es un tipo duro. Se ha demostrado con los años", explicó Trump.

"Engañó a (Bill) Clinton, a (George W.) Bush, a (Barack) Obama, a (Joe) Biden; a mí no", afirmó Trump refiriéndose a sus predecesores en el cargo.

