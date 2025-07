Londres. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preguntó a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, si podría "golpear" las ciudades rusas de Moscú o San Petersburgo, en una llamada telefónica que tuvo lugar el 4 de julio, según publicó este martes el diario británico Financial Times (FT).

El medio, que citó a fuentes al tanto de lo discutido en la llamada, que se produjo un día después de la conversación entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, el mandatario estadounidense alentó a Zelensky a intensificar los ataques en el interior de Rusia.

El presidente ucraniano, por su parte, respondió que podrían alcanzar Moscú o San Petersburgo si Estados Unidos les proporcionaba armas de largo alcance.

"Volodimir, ¿puedes atacar Moscú? ¿Puedes atacar San Petersburgo también?", relata el FT sobre las palabras de Trump, a lo que Zelensky respondió que "por supuesto" si les "dan las armas".

Esta estrategia de Trump, de acuerdo con lo publicado en el rotativo británico, pasa por "hacerles sentir el dolor (a los rusos)" y forzar que el Kremlin se siente a la mesa de negociaciones para alcanzar una solución al conflicto que estalló en febrero de 2022.

¿Trump dará misiles Tomahawk a Ucrania?

Por su parte, el diario The Washington Post señaló que Trump consideró enviar misiles Tomahawk a Kiev, capaces de alcanzar Moscú y San Petersburgo.

Los Tomahawks no están incluidos en los paquetes de ayuda actuales, pero podrían incluirse más adelante si Trump decide aumentar la presión sobre Putin. Según el Post, Estados Unidos podría autorizar a Ucrania a utilizar los 18 misiles ATACMS de largo alcance que se encuentran actualmente en el país, con un alcance máximo de 300 kilómetros.

Este martes, el presidente estadounidense dijo en una entrevista a la BBC estar decepcionado con Putin pero recalcó que aún no está listo para romper con él. “Estoy decepcionado, pero no he terminado con él”, dijo Trump.

Al ser consultado sobre cómo piensa poner fin a lo él que llama “el baño de sangre” en la guerra ruso-ucraniana, Trump se limitó a decir: “Estamos trabajando en ello”.

"Teatral", el ultimato de Trump a Rusia, dicen en Moscú

El expresidente Dmitri Medvedev calificó de "teatral" el ultimátum enviado por Trump, de subir los aranceles a Rusia si no termina la guerra en Ucrania en el lapso de 50 días, y aseguró que esa amenaza no le importa a Rusia.

"Trump lanzó un ultimátum teatral al Kremlin. El mundo se estremeció, esperando las consecuencias. La beligerante Europa quedó decepcionada. A Rusia le dio igual", publicó Medvedev en la red social X.

