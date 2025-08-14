Más Información

Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol

La mañanera de Sheinbaum, 14 de agosto, minuto a minuto

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Caída de pobreza es buena noticia: experta del IMCO; su sostenibilidad está en duda, matiza

Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”; Myriam Urzúa, titular de SGIRPC, explica riesgos climatológicos en Con los de Casa

“A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

Precios en dólares en PlayStation provocan queja masiva; Profeco pide a Sony exhibir tarifas en pesos

¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

“Claudita” y “Trump” presentan “La risa mañanera”; alistan multiverso de parodia política

Chiapanecos se refugian en Guatemala por violencia; culpan a la guerra entre CJNG y Cártel Sinaloa

Fuertes lluvias de este miércoles golpean la CDMX; reportan 23 encharcamientos, 29 árboles caídos y un deslave

Las tiendas de souvenirs en el centro de Moscú rebosan de figuras con las imágenes de los presidentes de Rusia, , y de Estados Unidos, , en víspera de la cumbre que ambos mantendrán el viernes en Alaska para hablar de la .

Numerosos turistas acuden a estas tiendas en busca del mejor recuerdo de Rusia, que en ocasiones es una "" (tradicionales muñecas de madera rusas) con el rostro del jefe del Kremlin o su homólogo estadounidense.

A la vez, el giro geopolítico del país tras el inicio de la guerra en Ucrania y la enemistad con Occidente se hace notar en zonas turísticas a través de la aparición en los estantes de las tiendas de numerosas muñecas de dirigentes asiáticos y árabes, países con los que Rusia ha estrechado su relación.

Precisamente, estas figuritas son las que llaman la atención de los viajeros de los países aliados del Kremlin, que sustituyeron al turista europeo en las calles de Moscú.

Tiendas de souvenirs en el centro de Moscú. Foto: EFE
Tiendas de souvenirs en el centro de Moscú. Foto: EFE

En estos puestos callejeros también son frecuentes las "matrioshkas" con el rostro de dirigentes de Irán, la India y otros países que Rusia considera amigos.

Se les suman los souvenirs habituales con el rostro de destacadas personalidades de la historia rusa, incluido el primer cosmonauta del mundo, Yuri Gagarin.

Putin y Trump se reunirán el viernes en una base militar en Alaska para tratar la guerra en Ucrania y la situación de las maltrechas relaciones bilaterales.

Se trata del primer encuentro entre los líderes de Rusia y Estados Unidos desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2024 y desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

