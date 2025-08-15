Más Información

Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sheinbaum reitera a Trump: “El único que manda en México es el pueblo”; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Buscan exhortar a Adán Augusto a pedir licencia

Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación

Reanuda servicio la Línea 2 del Metro; todas las estaciones se encuentran abiertas

La Zaragoza, una calzada de socavones

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, demandó este viernes a la Administración del presidente de EU, , por lo que considera una "" de la Policía de la capital por el gobierno federal como parte de la campaña del republicano contra el crimen callejero.

Las acciones de Schwalb llegan horas después de que la fiscal general estadounidense, - designada por Trump para supervisar la toma de control federal de la Policía de Washington D.C.-, firmara una orden para nombrar al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como comisario de emergencia de las fuerzas policiales capitalinas.

"Al declarar una toma hostil del Departamento de Policía de Washington D.C., la Administración está abusando de su autoridad limitada y temporal bajo la Ley de Autonomía, infringiendo el derecho del Distrito a la autogestión y poniendo en riesgo la seguridad de los residentes y visitantes de Washington D.C.", dijo Schwalb en un comunicado.

Según el fiscal general de D.C., "esta es la amenaza más grave a la autonomía que el Distrito ha enfrentado jamás, y estamos luchando para detenerla".

En su demanda, Schwalb solicita a un juez federal que declare inconstitucionales y bloquee las acciones de Trump y Bondi, las cuales, afirma, exceden los límites de la Home Rule Act, la ley que gobierna la autonomía de Washington desde 1973.

Con esto, el fiscal general capitalino busca que la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, y la jefa de la Policía, Pamela Smith, retengan el control de las fuerzas del orden.

Por su parte, Bowser se unió a Schwalb para rechazar como "ilegal" el nombramiento de Cole. Ambos sugirieron que no cumplirían la orden de Bondi.

Elementos de la Guardia Nacional, en Washington D.C. FOTO JIM WATSON. AFP
Elementos de la Guardia Nacional, en Washington D.C. FOTO JIM WATSON. AFP

Trump declara "Emergencia de Seguridad Pública"

Trump declaró una "Emergencia de Seguridad Pública" y tomó el control de la Policía de Washington D.C. el lunes, cuando también anunció la activación de unas 800 tropas de la Guardia Nacional dentro de sus esfuerzos por "restablecer el orden público", basado en una cláusula de la Home Rule Act.

Según el presidente, estas acciones son necesarias debido a la "ola de delitos" que sufre la ciudad, afirmaciones rechazadas por las autoridades locales, que advierten que según las cifras actuales en realidad los crímenes han bajado desde el repunte de 2023.

El mandatario ya había nombrado el lunes a Cole para hacerse cargo del Departamento de Policía Metropolitana.

El miércoles, Trump dijo que buscará extender el control federal sobre las fuerzas del orden en la capital tras considerar que los 30 días estipulados en la ley "no son suficientes" para "combatir el crimen".

