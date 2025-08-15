Más Información
Dos personas resultaron heridas el viernes en un tiroteo cerca de una mezquita en la ciudad sueca de Orebro, informaron la policía y medios locales, y añadieron que una persona fue alcanzada por disparos al salir de la mezquita.
"La policía abrió una investigación preliminar por intento de asesinato. Dos personas resultaron heridas en el tiroteo", indicó un comunicado en el sitio internet de la policía, que no proporciona más detalles sobre las circunstancias del ataque ni si fue detenido el autor.
