Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

La mañanera de Sheinbaum, 15 de agosto, minuto a minuto

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

México ha vivido muchos años una “simulación democrática”: Ramírez Cuevas; acusa a extitulares del INE de convalidar fraudes

Nueva Corte alista uso de toga; Arístedes Guerrero, “ministro chicharrón”, presume la suya en redes

Buscan exhortar a Adán Augusto a pedir licencia

Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación

Reanuda servicio la Línea 2 del Metro; todas las estaciones se encuentran abiertas

La Zaragoza, una calzada de socavones

Dos personas resultaron heridas el viernes en un cerca de una en la ciudad sueca de Orebro, informaron la policía y medios locales, y añadieron que una persona fue alcanzada por disparos al salir de la mezquita.

"La policía abrió una investigación preliminar por . Dos personas resultaron heridas en el tiroteo", indicó un comunicado en el sitio internet de la policía, que no proporciona más detalles sobre las circunstancias del ataque ni si fue detenido el autor.

