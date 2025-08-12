Atlanta. El hombre que disparó más de 180 tiros en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta murió por una herida de bala autoinfligida después de matar a un policía, informaron autoridades.

Documentos encontrados en el registro del hogar del sospechoso, Patrick Joseph White, "expresaban descontento hacia las vacunas contra el Covid-19", manifestó Chris Hosey, director de la Oficina de Investigaciones de Georgia.

White había escrito sobre su deseo de "hacer que el público sea consciente de su descontento con la vacuna", señaló.

White, de 30 años, también había verbalizado recientemente pensamientos de suicidio, lo que llevó a que la policía fuera contactada varias semanas antes del tiroteo, comentó Hosey.

Vehículos de emergencia estacionados cerca de la Universidad Emory y de la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta el viernes 8 de agosto de 2025. Foto: AP

La familia del sospechoso está cooperando plenamente con la investigación, indicaron las autoridades en una rueda de prensa el martes. White no tenía antecedentes penales conocidos, afirmó Hosey.

Al registrar la casa de White, las autoridades recuperaron documentos escritos que están siendo analizados y confiscaron dispositivos electrónicos que están siendo sometidos a un examen forense, informó la agencia.

Los investigadores también recuperaron un total de cinco armas de fuego, junto con otras pruebas críticas, indicó la agencia. Hosey explicó que White irrumpió en una caja fuerte asegurada para obtener las armas, incluyendo una pistola que pertenecía a su padre y que utilizó en el ataque.

Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala el sábado 9 de agosto de 2025, cerca de donde un hombre disparó el viernes en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta, dejando un oficial muerto. Foto: AP

"Se han recuperado más de 500 casquillos de bala de la escena del crimen", declaró la agencia policial en un comunicado el martes.

Los funcionarios están analizando el nivel de amenazas contra la instalación de los CDC y asegurándose de notificar a las autoridades sobre cualquier posible riesgo.

