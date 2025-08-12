Más Información

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Sheinbaum invitará a ministros a su Primer Informe de Gobierno; califica como "histórica" a la nueva Corte

Sheinbaum invitará a ministros a su Primer Informe de Gobierno; califica como "histórica" a la nueva Corte

"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”

"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice

Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice

Metro opera con normalidad tras lluvias; Metrobús recorta rutas por inundaciones

Metro opera con normalidad tras lluvias; Metrobús recorta rutas por inundaciones

Muere niña en ataque directo a su familia en Chalco

Muere niña en ataque directo a su familia en Chalco

Atlanta. El hombre que más de 180 tiros en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en murió por una herida de bala autoinfligida después de matar a un policía, informaron autoridades.

Documentos encontrados en el registro del hogar del sospechoso, Patrick Joseph White, "expresaban descontento hacia las vacunas contra el ", manifestó Chris Hosey, director de la Oficina de Investigaciones de .

White había escrito sobre su deseo de "hacer que el público sea consciente de su descontento con la vacuna", señaló.

White, de 30 años, también había verbalizado recientemente pensamientos de suicidio, lo que llevó a que la policía fuera contactada varias semanas antes del , comentó Hosey.

Lee también

Vehículos de emergencia estacionados cerca de la Universidad Emory y de la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta el viernes 8 de agosto de 2025. Foto: AP
Vehículos de emergencia estacionados cerca de la Universidad Emory y de la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta el viernes 8 de agosto de 2025. Foto: AP

La familia del sospechoso está cooperando plenamente con la investigación, indicaron las autoridades en una rueda de prensa el martes. White no tenía antecedentes penales conocidos, afirmó Hosey.

Al registrar la casa de White, las autoridades recuperaron documentos escritos que están siendo analizados y confiscaron que están siendo sometidos a un examen forense, informó la agencia.

Los investigadores también recuperaron un total de cinco , junto con otras pruebas críticas, indicó la agencia. Hosey explicó que White irrumpió en una caja fuerte asegurada para obtener las armas, incluyendo una que pertenecía a su padre y que utilizó en el ataque.

Lee también

Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala el sábado 9 de agosto de 2025, cerca de donde un hombre disparó el viernes en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta, dejando un oficial muerto. Foto: AP
Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala el sábado 9 de agosto de 2025, cerca de donde un hombre disparó el viernes en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta, dejando un oficial muerto. Foto: AP

"Se han recuperado más de 500 casquillos de bala de la escena del crimen", declaró la agencia policial en un comunicado el martes.

Los funcionarios están analizando el nivel de contra la instalación de los CDC y asegurándose de notificar a las autoridades sobre cualquier posible riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos. Foto: Adobe /RENAPO

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

¿Quieres la ciudadanía? Estados Unidos advierte que fraude matrimonial se castiga con cárcel y multas

Museo de Arte de Denver.

Guía para visitar el Museo de Arte de Denver: Costos, exposiciones y qué saber antes de ir