Más Información
FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos
Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones
Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos
Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos
Autoridades alertan por cuatro días de intensas lluvias en CDMX; hay 80% de probabilidad de tormentas con granizo
El mes pasado, el Órgano Interno de Control del ISSSTE declaró nulo el fallo de la licitación LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025, para contratar servicios de aseo a la empresa Ocram Seyer, "por presuntas fallas administrativas cometidas por funcionarios públicos".
El órgano interno determinó que su propuesta fue 24% mayor a la de sus competidores, y obtuvo una calificación técnica inferior; por lo que el contrato fue concedido a la empresa Armot, que obtuvo mejores resultados.
Sin embargo, personal médico y operativo del ISSSTE ha denunciado que mediante sus coordinadores de limpieza que Ocram Seyer ha comenzado a realizar diversas acciones para entregar las instalaciones en las peores condiciones.
Lee también Pacientes con cáncer marchan por desabasto en distintas ciudades del país; “no más mentiras, queremos medicinas”, exigen
Con lo cual, alertan, se está poniendo en peligro la operación de los servicios de salud, en tanto inicia labores Armot.
Aunado a ello, personal de limpieza ha denunciado de manera anónima, por miedo a represalias, que empleados de Ocram Seyer los han amenazado con no pagarles sus adeudos, si deciden contratarse con la nueva empresa de limpieza del ISSSTE.
"Aseguran tener el respaldo de la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza, Seguridad, Mensajería, Mantenimiento, Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana, que preside Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, conocido como “`El Zar de la Limpieza´, y sus demandas laborales no procederían", comentó un empleado de limpieza.
En un principio, el área de contrataciones del ISSSTE rechazó las otras propuestas, que eran más económicas, el bajo el argumento de que eran “anormalmente bajas” e “insolventes”, un criterio inexistente en las bases, lo cual contraviene el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA sobre México; hace referencia al Himno Mexicano: “Y una soldada en cada hijo te dio”
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em