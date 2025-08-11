Más Información
Tamaulipas.- A una semana de la muerte de su esposa, un hombre acudió al cementerio y en la tumba de ella se quitó la vida.
Fuentes policiales informaron que esto ocurrió el domingo en el ejido Santo Domingo del Charco, del municipio de Soto la Marina.
El hombre, identificado como Genaro “A”, tenía 71 años, era jubilado de Pemex y tenía su domicilio en el municipio de Altamira.
Un familiar suyo relató a las autoridades que lo llevaron al panteón, ya que estaba muy triste por el fallecimiento de su esposa y en el lugar sorpresivamente se disparó un balazo.
Elementos de la Guardia Estatal fueron los primeros en acudir al lugar y después lo hicieron elementos de la Policía Investigadora como parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Debido a las circunstancias de los hechos el cuerpo de Genaro “A” fue trasladado a Ciudad Victoria para la autopsia de ley.
