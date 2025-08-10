Más Información

Vinculan a proceso a presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas; investigación seguirá por cuatro meses

Concluye ciclo de disculpas en caso “Dato protegido”; la polémica que rodea a la diputada Karina Barreras

Las claves de la opulenta fiesta de cumpleaños de Pedro Haces en Madrid; invitados morenistas y gastos que marcaron el festejo

Laura Burgos gana medalla de oro en muaythai en los World Games; venció a Martyna Kierczynska

Regalos de oro: la estrategia para acercarse a Trump; van 117 obsequios provenientes de manos extranjeras

Tren México-Pachuca será inaugurado en 2027, anticipa Sheinbaum; viaje entre entidades durará una hora y 15 minutos

Senado gastalón y austeridad olvidada: banquetes, gasolina y viajes

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Ejército se equipa contra explosivos y narcominas

MrBeast y la arqueología mexicana: ¿Es el espectáculo la única forma de interesar al público?

¿Para qué poetas?: sobre Rumor de Niebla de Mariana Bernárdez

Atlanta. Un avión de rozó otra aeronave mientras retrocedía desde la puerta de embarque el domingo por la mañana en , informó la aerolínea.

El ala del avión "al parecer hizo contacto" con unavacía, afirmó Delta en un breve comunicado escrito a The Associated Press.

El vuelo estaba programado para viajar de Atlanta a Ciudad de Guatemala, según FlightAware, un sitio web que rastrea interrupciones de vuelos. Los pasajeros fueron trasladados a otro tras un .

A bordo del se encontraban 192 clientes, dos pilotos y cuatro asistentes de vuelo.

No se reportaron heridos, según Delta, que tiene su sede en Atlanta.

No se disponía de información adicional sobre el.

ss/mgm

