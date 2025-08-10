Atlanta. Un avión de Delta Air Lines rozó otra aeronave mientras retrocedía desde la puerta de embarque el domingo por la mañana en Atlanta, informó la aerolínea.

El ala del avión "al parecer hizo contacto" con una aeronave vacía, afirmó Delta en un breve comunicado escrito a The Associated Press.

El vuelo estaba programado para viajar de Atlanta a Ciudad de Guatemala, según FlightAware, un sitio web que rastrea interrupciones de vuelos. Los pasajeros fueron trasladados a otro avión tras un retraso.

A bordo del avión comercial se encontraban 192 clientes, dos pilotos y cuatro asistentes de vuelo.

No se reportaron heridos, según Delta, que tiene su sede en Atlanta.

No se disponía de información adicional sobre el incidente.

