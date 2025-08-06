United Airlines informó que por una "cuestión técnica" se suspendieron los vuelos de salida en todo el país, incluidos los principales aeropuertos de Newark, Chicago, San Francisco y Houston.

Declaró en un comunicado que se enfrenta a una “cuestión técnica” que ha provocado la retención de los vuelos de la línea principal en sus aeropuertos de origen. Esto no afecta a los vuelos regionales de United.

“Esperamos más retrasos en los vuelos esta noche mientras trabajamos para resolver este problema”, indicó United. “La seguridad es nuestra máxima prioridad y colaboraremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos”.

Los vuelos que ya están en el aire podrán continuar hacia sus destinos. United afirmó que está consciente del problema del sistema y que está trabajando para resolverlo lo antes posible.

