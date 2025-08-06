Más Información

Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores; buscan que se fabriquen en EU

Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores; buscan que se fabriquen en EU

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

Lorenzo Córdova gana amparo para ser eliminado de libros de la SEP; Corte ordena reeditar textos

Lorenzo Córdova gana amparo para ser eliminado de libros de la SEP; Corte ordena reeditar textos

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

Se le quiebra la voz al ministro Laynez en última sesión de la Segunda Sala de la Corte; “fue un honor”, expresa

Se le quiebra la voz al ministro Laynez en última sesión de la Segunda Sala de la Corte; “fue un honor”, expresa

Harfuch nombra a José Luis Rodríguez, subsecretario de Política Criminal en Seguridad; buscar reforzar la prevención del delito

Harfuch nombra a José Luis Rodríguez, subsecretario de Política Criminal en Seguridad; buscar reforzar la prevención del delito

Se forma la Tormenta Tropical Ivo en el Pacífico; consulta qué estados se verán afectados

Se forma la Tormenta Tropical Ivo en el Pacífico; consulta qué estados se verán afectados

Cofepris retira del mercado la crema dental Colgate Total Clear Mint; podría causar irritación, dolor bucal y sensibilidad dental

Cofepris retira del mercado la crema dental Colgate Total Clear Mint; podría causar irritación, dolor bucal y sensibilidad dental

"Lord Elevador": difunden video de brutal agresión contra mujer en Cuajimalpa; abogados agradecen atención de fiscalías de CDMX y Edomex

"Lord Elevador": difunden video de brutal agresión contra mujer en Cuajimalpa; abogados agradecen atención de fiscalías de CDMX y Edomex

Andrés Filomeno "El Monstruo de Atizapán" es ingresado al hospital; padece problemas respiratorios

Andrés Filomeno "El Monstruo de Atizapán" es ingresado al hospital; padece problemas respiratorios

informó que por una "cuestión técnica" se suspendieron los vuelos de salida en todo el país, incluidos los principales aeropuertos de Newark, Chicago, San Francisco y Houston.

Declaró en un comunicado que se enfrenta a una “cuestión técnica” que ha provocado la retención de los vuelos de la línea principal en sus aeropuertos de origen. Esto no afecta a los vuelos regionales de .

Lee también

“Esperamos más retrasos en los vuelos esta noche mientras trabajamos para resolver este problema”, indicó United. “La seguridad es nuestra máxima prioridad y colaboraremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos”.

Los vuelos que ya están en el aire podrán continuar hacia sus destinos. United afirmó que está consciente del problema del sistema y que está trabajando para resolverlo lo antes posible.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla. Foto: Adobe / IMSS

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla

Beca Rita Cetina: ¿Cómo crear tu Llave MX para registrarte en septiembre? Paso a paso aquí. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Djavan Rodriguez

Beca Rita Cetina: ¿Cómo crear tu Llave MX para registrarte en septiembre? Paso a paso aquí

Asilo USA. iStock/ Stadtratte

Cómo pedir asilo en Estados Unidos en 2025: Este es el formulario y costo, según USCIS

Cuándo ver la Luna Llena de agosto 2025 y por qué se llama Luna de Esturión. Foto: AFP

Cuándo ver la Luna Llena de agosto 2025 y por qué se llama Luna de Esturión

¿Tienes 30 años o más? Así puedes recibir más de $8,500 pesos del NUEVO apoyo Bienestar. Foto: Adobe / Secretaria de Bienestar

¿Tienes 30 años o más? Así puedes recibir más de $8,500 pesos del NUEVO apoyo Bienestar