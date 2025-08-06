Más Información

Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores; buscan que se fabriquen en EU

Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores; buscan que se fabriquen en EU

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

Lorenzo Córdova gana amparo para ser eliminado de libros de la SEP; Corte ordena reeditar textos

Lorenzo Córdova gana amparo para ser eliminado de libros de la SEP; Corte ordena reeditar textos

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

Se le quiebra la voz al ministro Laynez en última sesión de la Segunda Sala de la Corte; “fue un honor”, expresa

Se le quiebra la voz al ministro Laynez en última sesión de la Segunda Sala de la Corte; “fue un honor”, expresa

Harfuch nombra a José Luis Rodríguez, subsecretario de Política Criminal en Seguridad; buscar reforzar la prevención del delito

Harfuch nombra a José Luis Rodríguez, subsecretario de Política Criminal en Seguridad; buscar reforzar la prevención del delito

Se forma la Tormenta Tropical Ivo en el Pacífico; consulta qué estados se verán afectados

Se forma la Tormenta Tropical Ivo en el Pacífico; consulta qué estados se verán afectados

Cofepris retira del mercado la crema dental Colgate Total Clear Mint; podría causar irritación, dolor bucal y sensibilidad dental

Cofepris retira del mercado la crema dental Colgate Total Clear Mint; podría causar irritación, dolor bucal y sensibilidad dental

"Lord Elevador": difunden video de brutal agresión contra mujer en Cuajimalpa; abogados agradecen atención de fiscalías de CDMX y Edomex

"Lord Elevador": difunden video de brutal agresión contra mujer en Cuajimalpa; abogados agradecen atención de fiscalías de CDMX y Edomex

Andrés Filomeno "El Monstruo de Atizapán" es ingresado al hospital; padece problemas respiratorios

Andrés Filomeno "El Monstruo de Atizapán" es ingresado al hospital; padece problemas respiratorios

La Policía canadiense ha descrito como "una escena de horror" el descubrimiento a principios de agosto de un camión que transportaba de forma ilegal 44 , en su mayoría de origen haitiano, que habían entrado a desde Estados Unidos.

Según reveló este miércoles uno de los agentes implicados en la operación, los migrantes fueron transportados hasta la entre EU y Canadá en la noche del 2 de agosto. Los 'coyotes' les indicaron que cruzasen la línea fronteriza a pie en un lugar sin puesto fronterizo.

Tras caminar varios kilómetros por bosques y humedales, y una vez en Canadá, el grupo de migrantes, entre ellos un niño de cuatro años y una mujer embarazada, fueron encerrados en la parte trasera de otro camión sin apenas ventilación.

Lee también

"Cuando nuestra Policía abrió la puerta, nos dijeron que la gente empezó a respirar de forma apropiada. Era una escena de horror", declaró este miércoles al periódico The Gazette de Montreal el cabo de la Policía Montada de Canadá Érique Gasse.

La Policía canadiense arrestó a tres traficantes y dijo que muchos de los migrantes serían deportados a Estados Unidos.

Organizaciones que prestan servicios en Canadá a refugiados han advertido que desde hace meses el número de haitianos que buscan asilo ha aumentado desde que fue reelegido a la presidencia de Estados Unidos.

En junio, la Administración de Trump inició los trámites para deportar a más de 500 mil haitianos que viven en el país al señalar el fin de su Estatus de Protección Temporal (TPS).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla. Foto: Adobe / IMSS

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla

Beca Rita Cetina: ¿Cómo crear tu Llave MX para registrarte en septiembre? Paso a paso aquí. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Djavan Rodriguez

Beca Rita Cetina: ¿Cómo crear tu Llave MX para registrarte en septiembre? Paso a paso aquí

Asilo USA. iStock/ Stadtratte

Cómo pedir asilo en Estados Unidos en 2025: Este es el formulario y costo, según USCIS

Cuándo ver la Luna Llena de agosto 2025 y por qué se llama Luna de Esturión. Foto: AFP

Cuándo ver la Luna Llena de agosto 2025 y por qué se llama Luna de Esturión

¿Tienes 30 años o más? Así puedes recibir más de $8,500 pesos del NUEVO apoyo Bienestar. Foto: Adobe / Secretaria de Bienestar

¿Tienes 30 años o más? Así puedes recibir más de $8,500 pesos del NUEVO apoyo Bienestar