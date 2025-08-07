Más Información

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

SEP reacciona a fallo de la Corte para eliminar mención de Lorenzo Córdova en libros; "sin efecto para el ciclo escolar 2025-2026"

SEP reacciona a fallo de la Corte para eliminar mención de Lorenzo Córdova en libros; "sin efecto para el ciclo escolar 2025-2026"

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Inflación anual desacelera en julio, llega a 3.51%; liga dos meses a la baja

Inflación anual desacelera en julio, llega a 3.51%; liga dos meses a la baja

Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1

Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Nueva York.- United Airlines informó que ha "resuelto" el problema técnico que provocó un millar de retrasos y decenas de cancelaciones desde ayer por la tarde en los aeropuertos de Estados Unidos, pero todavía no ha recuperado la normalidad.

"Estamos trabajando con los clientes para llevarlos a sus destinos tras una interrupción tecnológica el miércoles por la noche. El problema tecnológico subyacente ha sido resuelto y, aunque esperamos retrasos residuales, nuestro equipo trabaja para restaurar nuestra operacionales normales", dijo la empresa en un comunicado.

El secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, dijo ayer en X que había hablado con el consejero delegado de la aerolínea, Scott Kirby, y aclaró que se trataba de un problema interno "no relacionado con el sistema de control de tráfico aéreo general".

Lee también

United Airlines dijo hoy que el problema técnico afectó a un sistema que contiene información de los vuelos y que alimenta otras herramientas digitales, como las que calculan el peso y el equilibrio de los aviones o siguen sus horarios, y aclaró que no era un ciberataque.

Según el portal Flightaware, son más de mil los vuelos que sufrieron retrasos y unos 40 los cancelados.

Los aeropuertos de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se vieron afectados por el problema, según la Administración Federal de Aviación (FAA), que avisó de que "algunos retrasos pueden persistir mientras siguen trabajando en el proceso de recuperación".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla. Foto: Adobe / IMSS

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla

Beca Rita Cetina: ¿Cómo crear tu Llave MX para registrarte en septiembre? Paso a paso aquí. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Djavan Rodriguez

Beca Rita Cetina: ¿Cómo crear tu Llave MX para registrarte en septiembre? Paso a paso aquí

Asilo USA. iStock/ Stadtratte

Cómo pedir asilo en Estados Unidos en 2025: Este es el formulario y costo, según USCIS

Cuándo ver la Luna Llena de agosto 2025 y por qué se llama Luna de Esturión. Foto: AFP

Cuándo ver la Luna Llena de agosto 2025 y por qué se llama Luna de Esturión

¿Tienes 30 años o más? Así puedes recibir más de $8,500 pesos del NUEVO apoyo Bienestar. Foto: Adobe / Secretaria de Bienestar

¿Tienes 30 años o más? Así puedes recibir más de $8,500 pesos del NUEVO apoyo Bienestar