Atlanta.- La Oficina de Investigaciones de Georgia identificó al hombre que abrió fuego cerca de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) de Estados Unidos como Patrick Joseph White, de 30 años, de Kennesaw, Georgia.

El comunicado del GBI dice que White murió y el oficial David Rose del Departamento de Policía del Condado de DeKalb recibió un disparo y murió durante el tiroteo del viernes.

El tirador abrió fuego frente a la sede de los CDC, impactando las ventanas del extenso campus y matando al agente antes de que lo encontraran muerto en un edificio cercano, según informaron las autoridades. El ataque provocó una respuesta masiva de las fuerzas del orden en una de las instituciones de salud pública más importantes del país, pero no se reportaron heridos.

Al menos cuatro edificios de los CDC fueron alcanzados, dijo la directora Susan Monarez en una publicación en X. Las imágenes compartidas por los empleados mostraron varios edificios de la agencia con ventanas perforadas por balas, lo que subraya la magnitud del daño a un sitio donde miles de científicos y personal trabajan en la investigación de enfermedades críticas.

Un CVS cercano al lugar del tiroteo permaneció cerrado el sábado por la mañana, ya que se podía ver un aparente agujero de bala en la puerta. Un solitario ramo de flores estaba colocado afuera de la farmacia.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, lo describió como una "persona conocida que puede tener algún interés en ciertas cosas".

El pistolero fue encontrado en el segundo piso de un edificio frente al campus de los CDC y murió en el lugar, según informó el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum. Añadió el viernes que "por el momento desconocemos si el tiroteo fue obra de agentes o si se lo disparó él mismo".

El tirador estaba armado con un arma larga y las autoridades recuperaron otras tres armas de fuego en la escena, según un funcionario policial que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir la investigación en curso.

El motivo del pistolero aún se desconoce en esta etapa temprana de la investigación, dijo el viernes el alcalde de Atlanta, Andre Dickens.

Un mensaje de voz dejado en un número de teléfono que figura a nombre de White en los registros públicos no fue devuelto de inmediato el sábado por la mañana.

Tiroteo en CDC deja un exinfante de marina muerto

Rose, de 33 años, era un exinfante de marina que sirvió en Afganistán y se graduó de la academia de policía en marzo y "rápidamente se ganó el respeto de sus colegas por su dedicación, coraje y profesionalismo", dijo el condado de DeKalb en un comunicado.

“Esta noche, hay una esposa sin esposo. Hay tres hijos, uno de ellos no nacido, sin padre”, dijo Lorraine Cochran-Johnson, directora ejecutiva del condado de DeKalb.

El GBI está liderando la investigación y dijo el sábado que desentrañar lo sucedido podría llevar tiempo.

“Debido a la complejidad de la escena, es necesario recopilar numerosas pruebas”, declaró la agencia en su comunicado. “Se están realizando numerosas entrevistas. Esta investigación llevará un tiempo prolongado”.

