Miami. Por lo menos tres heridos y un sospechoso detenido, un adolescente de 17 años, dejó un tiroteo este sábado en Time Square, Nueva York, lo que desató el caos en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad.

El incidente, por una presunta disputa verbal, comenzó a las 1:20 horas (5:20 GMT) en el cruce de la calle 44 y la séptima avenida, donde resultaron lesionados una mujer de 18 años, y dos hombres de 19 y 65 años, según reportó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a la prensa local.

El presunto tirador está bajo custodia de la policía mientras la investigación continúa, de la que aún no hay más detalles, mientras que los heridos se mantienen en condición estable.

Tiroteo en Times Square ocurre a dos semanas del ataque en rascacielos de Manhattan

Los disparos provocaron que cientos de personas en el área, en su mayoría turistas, huyesen del lugar, según videos compartidos en redes sociales por testigos.

El tiroteo ocurrió casi dos semanas después del que dejó cuatro muertos, incluyendo un policía, en Manhattan, donde el tirador Shane Tamura, quien se suicidó, disparó en un rascacielos que es sede de empresas como el gigante de inversiones Blackstone y las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en inglés).

Pese a estos incidentes, NYPD aseguró el lunes pasado que Nueva York tuvo el menor número de tiroteos en la historia en los primeros siete meses de 2025, con 412 incidentes y 489 víctimas, con una caída interanual de 26.4% en los asesinatos.

