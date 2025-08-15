Un hombre que se cree huía de una redada de autoridades de inmigración estadounidenses murió el jueves tras ser atropellado por un vehículo en una autopista, informó la policía.

Responsables municipales en Monrovia, cerca de Los Ángeles, dijeron que se llamó a la policía tras el reporte de las actividades de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un almacén de Home Depot, donde jornaleros buscan a menudo trabajo.

Durante la redada, un hombre corrió desde el estacionamiento de la tienda hacia una autopista en hora pico, dijo a los medios Dylan Feik, administrador de la ciudad de Monrovia.

Un vocero de la patrulla de caminos de California dijo que el hombre, de 40 años, murió por sus heridas horas después en un hospital.

Las autoridades no pudieron proporcionar de inmediato la identidad del hombre. "La ciudad no ha recibido ninguna comunicación o información de ICE", dijo Feik.

A inicios de agosto, agentes de la Patrulla Fronteriza de EU se ocultaron en un camión de mudanzas y, tras atraer a migrantes, saltaron del vehículo y detuvieron a unas 16 personas en el estacionamiento de un Home Depot. Fotos: Especial

Reportan 10 detenidos tras nueva redada en Home Depot de California

Al menos 10 personas fueron detenidas durante la operación en ese Home Depot, según el asambleísta de California, John Harabedian, quien calificó la operación de “aterradora y caótica”.

“Redadas como esta no hacen que nuestras calles sean más seguras, sino que aterrorizan a las familias, infunden miedo y ponen vidas en peligro”, dijo en un comunicado Harabedian, cuyo distrito incluye Monrovia.

De acuerdo con CNN, en un comunicado al New York Times, el DHS afirmó que la persona “no estaba siendo perseguida por ninguna autoridad del DHS”. “No conocemos su situación legal. No teníamos conocimiento de este incidente ni fuimos notificados por la Patrulla de Carreteras de California hasta horas después de que concluyeran las operaciones en la zona”, afirmó, según el Times.

