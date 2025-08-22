Más Información
Sheinbaum: no hay "colaboración sin precedentes” con la DEA; rechaza afirmaciones de director de la agencia
Segob alista consulta pública para la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; participarán colectivos
Dan 90 días más para que García Luna apele su condena por narcotráfico en EU; el nuevo plazo es el 18 de diciembre
Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina
Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre del año; avanza ligeramente por debajo de lo esperado
Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"
Noroña se lanza contra ministra Ríos Farjat por declaraciones sobre AMLO; la llama "vocera de la derecha"
Rescatan a hombre secuestrado en un auto tras revisión en alcoholímetro de la Cuauhtémoc; hay dos detenidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que organizar una reunión entre los mandatarios de Ucrania, Volodimir Zelensky, y de Rusia, Vladimir Putin, es tan difícil como mezclar "aceite y vinagre".
"Veremos si Putin y Zelensky van a trabajar juntos. Ya sabes, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias", dijo Trump a periodistas en Washington.
FBI registra la casa de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump; "nadie está por encima de la ley"
