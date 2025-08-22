El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que organizar una reunión entre los mandatarios de Ucrania, Volodimir Zelensky, y de Rusia, Vladimir Putin, es tan difícil como mezclar "aceite y vinagre".

.@POTUS: "We're going to see if Putin and Zelensky will be working together... They don't get along too well for obvious reasons, but we'll see." pic.twitter.com/gX3hCx9EDx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 22, 2025

"Veremos si Putin y Zelensky van a trabajar juntos. Ya sabes, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias", dijo Trump a periodistas en Washington.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc