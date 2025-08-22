Más Información

Washington.- El FBI registraba la casa de John Bolton en Maryland, quien fue asesor de Seguridad Nacional en la primera presidencia de Donald Trump, pero luego se volvió crítico con el mandatario, como parte de una investigación sobre el manejo de documentos clasificados, dijo el viernes una persona familiarizada con el asunto.

La persona no estaba autorizada a discutir la investigación en público y habló bajo condición de anonimato con The Associated Press. Bolton no fue detenido y no ha sido acusado de ningún delito, añadió la fuente.

Los mensajes a un portavoz de Bolton y a la Casa Blanca no obtuvieron respuesta. Un abogado que ha representado a Bolton en el pasado no hizo declaraciones el viernes.

El Departamento de Justicia tampoco hizo comentarios, pero sus responsables parecieron referirse de forma críptica al registro en una serie de publicaciones en redes sociales el viernes por la mañana.

John Bolton fue asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump en su primer mandato. Foto: AP
John Bolton fue asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump en su primer mandato. Foto: AP

"Nadie está por encima de la ley": jefe del FBI

El director del FBI, Kash Patel, quien en un libro de 2023 incluyó a Bolton en una lista de “miembros del Estado profundo del Poder Ejecutivo”, escribió en la plataforma X que “NADIE está por encima de la ley… agentes del @FBI en misión.”

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, compartió su publicación, agregando: “La seguridad de Estados Unidos no es negociable. Se hará justicia. Siempre”.

El registro de la casa de Bolton se produce mientras el gobierno de Trump ha tomado medidas para examinar las actividades de otros supuestos adversarios del presidente republicano, incluyendo la autorización de una investigación de un gran jurado sobre los orígenes de la pesquisa Trump-Rusia.

Bolton fue el tercer asesor de Seguridad Nacional de Trump durante 17 meses y se enfrentó al mandatario republicano por Irán, Afganistán y Corea del Norte.

Fue objeto de escrutinio durante la primera etapa de Trump en la Casa Blanca por un libro que escribió sobre su tiempo en el gobierno, “The Room Where it Happened”, que los funcionarios alegaron que divulgaba información clasificada, pero el Departamento de Justicia abandonó en 2021 su demanda y desestimó una investigación independiente.

Los abogados de Bolton han dicho que avanzó con el libro después de que un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, con quien Bolton había trabajado durante meses, dijo que el manuscrito ya no contenía información clasificada.

En su primer día de vuelta en la Casa Blanca en enero, Trump revocó las autorizaciones de seguridad de más de cuatro docenas de exfuncionarios de inteligencia, incluido Bolton. Además, es uno de los tres exfuncionarios de Trump cuyas medidas de seguridad fueron canceladas por el presidente a principios de año.

