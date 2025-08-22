Más Información

Canadá eliminará todos los aranceles de represalia sobre los productos procedentes de Estados Unidos que están cubiertos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá () a partir del 1 de septiembre, anunció el primer ministro .

"En consonancia con el compromiso de Canadá con el T-MEC, anuncio hoy que el seguirá el ejemplo de Estados Unidos al eliminar todos los aranceles canadienses sobre los productos estadounidenses específicamente cubiertos por el T-MEC”.

Canadá mantendrá sus aranceles sobre el acero, el aluminio y los automóviles mientras el gobierno liberal trabaja con la administración de Donald Trump para crear una nueva relación comercial entre los dos países.

El gobierno canadiense ha impuesto aranceles de represalia a productos estadounidenses tres veces desde que comenzó la guerra comercial, incluidos contraaranceles sobre bienes de consumo estadounidenses por valor de 60 mil millones de dólares y aranceles adicionales sobre automóviles estadounidenses.

Mark Carney añadió que el gobierno canadiense comenzará sus preparativos para el proceso de revisión del T-MEC que tendrá lugar el próximo año lanzando consultas que comenzarán el próximo mes.

