Sheinbaum: no hay "colaboración sin precedentes” con la DEA; rechaza afirmaciones de director de la agencia

Segob alista consulta pública para la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; participarán colectivos

Dan 90 días más para que García Luna apele su condena por narcotráfico en EU; el nuevo plazo es el 18 de diciembre

ONU declara la hambruna en Gaza, la primera en Medio Oriente: "no hay hambruna", responde Israel

Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina

Anuncian "México Imparable" para incentivar el turismo deportivo; destaca culturas indígenas

Sheinbaum anuncia "Café del Bienestar"; para que opositores se sigan "retorciendo", señala

Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre del año; avanza ligeramente por debajo de lo esperado

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Noroña se lanza contra ministra Ríos Farjat por declaraciones sobre AMLO; la llama "vocera de la derecha"

Rescatan a hombre secuestrado en un auto tras revisión en alcoholímetro de la Cuauhtémoc; hay dos detenidos

Detienen a 13 presuntos involucrados en el motín del penal de Tuxpan que dejó nueve muertos; tres son funcionarios

Cali.- El número de muertos por el atentado terrorista con un camión bomba en inmediaciones de una base aérea de la ciudad colombiana de (suroeste) se elevó a siete este viernes, confirmaron las autoridades, que informaron que el ataque dejó también más de 70 heridos.

"Lamento informar que ya hay una nueva víctima mortal, ya son siete los fallecimientos por este ataque en Cali", expresó a periodistas el alcalde de esta ciudad, Alejandro Éder.

El camión bomba explotó el jueves por la tarde en un punto de la Carrera Octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios en donde está situada la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea, pero todas las víctimas mortales fueron civiles, entre ellos un menor de edad, según la Alcaldía.

Otro camión, cargado también con cilindros bomba, no alcanzó a ser detonado y quedó en medio de la avenida.

"Yo le pido a Colombia que mantengan a las víctimas de este ataque terrorista en sus oraciones y a Colombia también. No piensen que eso es por allá (lejos) en Cali, esto es en el país, se está deteriorando (la seguridad) en el país", expresó Éder.

Zona del atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). Al menos cinco personas murieron y 36 resultaron heridas por un atentado perpetrado con un camión bomba. (21/08/25) Foto: EFE
Zona del atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). Al menos cinco personas murieron y 36 resultaron heridas por un atentado perpetrado con un camión bomba. (21/08/25) Foto: EFE

El alcalde agregó: "Por eso, con una sola voz los colombianos unidos tenemos que exigir un fin y confrontar este terrorismo, y sobre todo exigir apoyo para la fuerza pública para que pueda restablecer la paz en Colombia".

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó la detención de dos sospechosos de cometer el atentado.

"Lo llevaron a cabo dos personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa (...) La población misma captura (a los sospechosos) en el barrio contiguo", agregó el mandatario tras liderar un consejo de seguridad en Cali que terminó al filo de la medianoche.

Además del atentado en Cali, Colombia fue sacudida ayer por otro ataque en una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde 13 policías antinarcóticos murieron y cuatro quedaron heridos al ser impactado el helicóptero en que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos.

