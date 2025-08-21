"Mi nombre es Giovanny Bolaños Hidalgo. Soy el gerente del Fondo de Empleados Cooperbase y obviamente un afectado de esta oleada terrorista que nos está impactando a nuestra ciudad", así empezó su triste relato este directivo del Fondo de Empleados del Sector Defensa (Cooperbase) a EL TIEMPO, tras el atentado terrorista frente a la Base Aérea de Cali, pasadas las 3 de la tarde de este 21 de agosto.

"Estábamos nosotros laburando normalmente en el Fondo de Empleados, que queda ahí al frente de la Base Aérea, y a eso de las 3 de la tarde, en lo particular que puedo relatar, yo estaba en mi oficina haciendo el informe cotidiano de gerencia y escuché un sonido, un estruendo,creyendo que era algo lejano, pero inmediatamente se va la luz e inmediatamente todo el techo de la oficina se me viene en la cabeza, y empiezo a escuchar gritos, y en ese momento pues obviamente empezamos a buscar salidas, con la oscuridad, alumbrándonos con los celulares", es parte de la narración.

"Empezamos a buscar a los compañeros de trabajo. En esa búsqueda, pues ahí adentro nuestra compañera nos preocupaba, nuestra compañera embarazada, que tiene ya casi siete meses, va para ocho meses de embarazo, en el próximo septiembre ya tiene programado su alumbramiento. Cuando ya vimos que todo el equipo estaba completo, algunos ensangrentados, de manera leve, pero obviamente con esquilas impregnadas en la piel, había un asociado dentro de la sede y a este asociado se le impregnaron algunos vidrios en los codos y en las manos de la onda explosiva", es otro aparte.

La narración prosigue: "Logramos lograr salir, vimos que en particular pude ver un furgón incendiado junto a un taxi totalmente aplastado. Ahí empiezo a considerar que fue ese furgón el detonante y en ese orden de día ya buscamos la salida, ponernos en un sitio de protección y salimos hacia la esquina donde está el semáforo y empezamos a hacer el censo del equipo de trabajo. Al encontrarnos todo empezamos a hacer la revisión de las heridas y a ubicarle las respectivas ambulancias".

El directivo de la cooperativa continúa: "En el censo ya como conclusión fueron tres heridos al interior de nuestra sede y el resto de compañeros que son siete están completamente bien; una de ellas estaba con una histeria, un ataque de histeria, de como llamaríamos, desconozco el término clínico, pero estaba incontrolable, obviamente por el impacto, entonces también fue remitido al hospital para hacerle la respectiva terapia. En este momento estábamos esperando que nos dieran la posibilidad de ir a cerrar la oficina, porque la puerta, a raíz de la onda explosiva no se puede cerrar".

Integrantes de la Policía Nacional inspeccionan la zona del atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. (21/08/25) Foto: EFE

También explicó: "Por seguridad queremos ponerle una cadena. Afuera vi una persona de una moto cerca del furgón que estaba incendiándose. Ese furgón creo que alcancé a ver algunas láminas de color blanco, ese furgón que se estaba incendiando. Ahí alcancé a ver el cuerpo y yo ya no, ya está muerto, porque vi la moto ahí totalmente destruida y no alcancé a ver las distintas por la polvorera, porque había mucho polvo, y estaba más que todo pendiente del equipo de trabajo para hacer el censo y poderlos evacuar, según las normas".

Dijo que la oficina quedó con graves daños materiales. "Resulta que es un edificio de tres pisos, cierto y estábamos haciendo pues una serie de labores en el segundo piso, pero todo el cielo falso, todo el cielo falso del primer piso, segundo y tercer piso obviamente, destruido. Teníamos unos ventanales de manera en la parte frontal totalmente destruidos y la puerta principal que quedó doblada al punto de que ya no se puede ni siquiera cerrar".

El directivo sostuvo que esta empresa lleva casi 13 años en la carrera Octava.

