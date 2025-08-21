Bogotá, 21 ago (EFE).- Dos fuertes explosiones de origen desconocido sacudieron este jueves las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en la ciudad colombiana de Cali, en el suroeste del país, informaron las autoridades.

"La Administración Municipal, en articulación con las autoridades competentes, ya activó los organismos necesarios para atender la situación", dijo en su cuenta de X la Alcaldía de Cali, que no confirmó versiones extraoficiales de al menos una persona muerta y varios heridos.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, se trató de un artefacto explosivo en la carrera 8 con carrera 52.

Ataque con dron a helicóptero en Colombia deja 8 muertos

En un video se observan momentos de pánico de la población, luego de la explosión, ocurrida a las 3:05 de la tarde de este jueves.

En otro video se escucha a un hombre decir: "¡Por favor, llamen a ambulancias, hay muchos heridos, muchos heridos por un atentado frente a la Base Aérea. Llamen a ambulancias, Bomberos!".

