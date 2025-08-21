Más Información

Tras cinco años, INE da carpetazo a caso de Pío López Obrador y David León; libran sanción por entrega de efectivo

Desmantelan red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex; cae el líder “Cachorro” y otros 13 implicados

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

Adidas ofrece disculpa pública por apropiación de huaraches tradicionales de Oaxaca; reconoce inspiración de la comunidad Yalálag

Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; se sumaría como colaborador de Hugo Aguilar

Sheinbaum propondrá a Néstor Vargas Solano como representante ante el PJF; fue Consejero jurídico cuando era alcaldesa de Tlalpan

Lenia Batres se queda sin registro de marca “ministra del pueblo”; exclusividad generaría “ventaja”, reitera IMPI

Sheinbaum llama “escritora de ciencia ficción” a Anabel Hernández; destaca fallo positivo para actrices

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen

Mujer pierde la vida durante cirugía estética en clínica privada de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; autoridades suspenden centro médico

Bogotá, 21 ago (EFE).- Dos fuertes explosiones de origen desconocido sacudieron este jueves las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en la ciudad colombiana de Cali, en el suroeste del país, informaron las autoridades.

"La Administración Municipal, en articulación con las autoridades competentes, ya activó los organismos necesarios para atender la situación", dijo en su cuenta de X la Alcaldía de Cali, que no confirmó versiones extraoficiales de al menos una persona muerta y varios heridos.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, se trató de un artefacto explosivo en la carrera 8 con carrera 52.

En un video se observan momentos de pánico de la población, luego de la explosión, ocurrida a las 3:05 de la tarde de este jueves.

En otro video se escucha a un hombre decir: "¡Por favor, llamen a ambulancias, hay muchos heridos, muchos heridos por un atentado frente a la Base Aérea. Llamen a ambulancias, Bomberos!".

