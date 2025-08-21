Más Información
Tras cinco años, INE da carpetazo a caso de Pío López Obrador y David León; libran sanción por entrega de efectivo
Desmantelan red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex; cae el líder “Cachorro” y otros 13 implicados
“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra
Adidas ofrece disculpa pública por apropiación de huaraches tradicionales de Oaxaca; reconoce inspiración de la comunidad Yalálag
Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; se sumaría como colaborador de Hugo Aguilar
Sheinbaum propondrá a Néstor Vargas Solano como representante ante el PJF; fue Consejero jurídico cuando era alcaldesa de Tlalpan
Lenia Batres se queda sin registro de marca “ministra del pueblo”; exclusividad generaría “ventaja”, reitera IMPI
Sheinbaum llama “escritora de ciencia ficción” a Anabel Hernández; destaca fallo positivo para actrices
"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio
Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen
Bogotá, 21 ago (EFE).- Dos fuertes explosiones de origen desconocido sacudieron este jueves las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en la ciudad colombiana de Cali, en el suroeste del país, informaron las autoridades.
"La Administración Municipal, en articulación con las autoridades competentes, ya activó los organismos necesarios para atender la situación", dijo en su cuenta de X la Alcaldía de Cali, que no confirmó versiones extraoficiales de al menos una persona muerta y varios heridos.
De acuerdo con la Policía Metropolitana, se trató de un artefacto explosivo en la carrera 8 con carrera 52.
Lee también Ataque con dron a helicóptero en Colombia deja 8 muertos
En un video se observan momentos de pánico de la población, luego de la explosión, ocurrida a las 3:05 de la tarde de este jueves.
En otro video se escucha a un hombre decir: "¡Por favor, llamen a ambulancias, hay muchos heridos, muchos heridos por un atentado frente a la Base Aérea. Llamen a ambulancias, Bomberos!".
ICE difunde nuevas fotos de la entrega a México de Julio César Chávez Jr.; "es una amenaza atroz a la seguridad pública"
desa