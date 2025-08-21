Al menos seis personas murieron el jueves a bordo de un helicóptero de la policía colombiana que fue atacado y derribado presuntamente por miembros del Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas activo en el país latinoamericano, según el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el ataque se produjo en momentos en que los uniformados de la Policía desarrollaban un operativo contra el narcotráfico.

“Nuestra Policía fue atacada por el cartel del Clan del Golfo, causando el incendio de un helicóptero y afectación crítica a nuestros policías. En referencia a este ataque, todas las capacidades de las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia fueron desplegadas para garantizar la extracción del personal en tierra, brindar apoyo aéreo y neutralizar a los criminales responsables”, dijo el ministro en X.

Lee también Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, recibe la boleta de libertad; convoca a un acto público en Medellín

Aunque no dio una cifra de muertos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que “las primeras informaciones indican que 6 uniformados murieron y otros 7 resultaron heridos. Están a la espera de aeronaves que los saquen de la zona y permitan atenderlos con prontitud”.

Según fuentes de la institución, entre las víctimas mortales se encuentran uniformados que iban como tripulación de la aeronave y otros que se encontraban en tierra realizando labores de erradicación terrestre.

Se sabe que el helicóptero al momento de extraer al personal en tierra fue impactado, lo que produjo la caída de la aeronave.

Lee también Dron ruso explota en territorio de Polonia; el aliado de Ucrania denuncia una "provocación" de Rusia

"No nos van a doblegar ante el terror"

"Una vez se tenga total claridad de lo sucedido, informaremos al país. Lo cierto es que el Clan del Golfo no es otra cosa que un cartel de narcotráfico y terror, y como tal será enfrentado con toda la contundencia del Estado", aseguró Sánchez.

"No nos van a doblegar ante el terror. Nos levantamos y avanzamos de la mano de toda Colombia para desmantelar a estos criminales y proteger la vida de nuestra población", añadió.

La aeronave, junto con otra, habían llegado a la zona para dejar a un personal de la institución que iba a desarrollar labores de erradicación terrestre, pero cuando llegaron de regreso a la base les avisaron que la tropa estaba siendo atacada.

Lee también Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

“Cuando regresaron a buscar a los uniformados, uno de los helicópteros fue impactado con un dron", dijo una fuente al diario colombiano El Tiempo.

El presidente Gustavo Petro dijo que el ataque se registró tras la incautación de una tonelada de cocaína.

"Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del 'clan del Golfo' en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la policía, con hasta el momento un técnico muerto. La reacción de la Fuerza Armada de Colombia ha sido inmediata", aseguró el presidente

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc