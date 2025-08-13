España activó este miércoles por la noche el mecanismo de solicitud de ayuda a la Unión Europea para combatir los numerosos incendios que asolan el país, y solicitó "dos aviones Canadair", anunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Hemos formalizado esta misma noche" la solicitud de ayuda a la UE "y hemos solicitado un módulo con dos aviones Canadair" especializados en la lucha contra los incendios, dijo Grande-Marlaska en una entrevista en la radio Cadena Ser.

Marlaska explicó que ahora los países europeos que dispongan de estos aviones -que pueden cargar cinco mil litros de agua- y puedan cederlos, los despacharán a España para que estén operativos "a la mayor brevedad".

Lee también Alarma en EU: detectan conejos con "tentáculos" en la cabeza

Foto: EFE/Brais Lorenzo

El ministro indicó que la solicitud se hace por "razones de previsión meteorológica" en los próximos días, no porque su implicación sea "urgente".

Cuestionado sobre si se contempla la posibilidad de solicitar también bomberos, Grande-Marlaska declaró que se haría si es necesario.

Lee también ¿Qué es el chikungunya? El virus se propaga actualmente en el sur de China

"También solicitaríamos, pero en el momento actual" no se considera "necesario un complemento en ese sentido", afirmó.

Siete personas resultaron heridas el miércoles, cuatro de ellas en estado crítico, en Castilla y León, una de las regiones españolas más afectadas por los incendios que arden desde hace varios días en el país y que ya se han cobrado dos vidas.

Foto: EFE/Brais Lorenzo

La otra región donde la situación es más preocupante es Galicia, también en el cuadrante noroeste, donde 11 mil 500 hectáreas ya han sido destruidas por las llamas, especialmente en la provincia de Ourense, donde los bomberos no logran controlar un gran incendio en Chandrexa de Queixa.

Entre las siete personas cuya hospitalización fue anunciada el miércoles por el Gobierno regional de Castilla y León, se encuentra un hombre de 37 años con quemaduras en 85% del cuerpo.

Las otras tres personas cuyo estado también se considera crítico son una mujer de 56 años, con quemaduras en la mitad del cuerpo, y dos hombres de 64 y 36 años.

Lee también China refuerza alertas por la inminente llegada del tifón Podul tras su paso por Taiwán; podría tocar tierra este miércoles

En esta misma región española, un voluntario de 35 años perdió la vida el martes mientras luchaba contra el fuego.

Más de ocho mil personas han sido evacuadas de sus hogares sólo en Castilla y León por dos incendios en las provincias de León y Zamora, según las autoridades.

El noroeste del país concentra la mayoría de los quince grandes incendios que preocupan a los bomberos y a las autoridades.

Además de la ola de calor, que podría prolongarse hasta el lunes, las fuertes ráfagas de viento acentúan la preocupación.

Lee también Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la guardería ABC, está proceso de deportación en EU; es acusada de homicidio

En la vecina Portugal, dos mil 200 bomberos, apoyados por una veintena de medios aéreos, luchaban el miércoles contra cinco incendios en el norte y el centro del país.

Las autoridades portuguesas prolongaron hasta el viernes las medidas preventivas contra los incendios forestales, debido al aumento del riesgo asociado a las altas temperaturas.

"El viernes será un día especialmente preocupante" por culpa de las condiciones meteorológicas, advirtió el miércoles por la noche el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, tras una reunión con el primer ministro Luis Montenegro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm