Más Información
No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto
Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch
DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”
Avanzan nombramientos de Omar Reyes y María del Carmen Bonilla; encabezarán la UIF y la subsecretaria de Hacienda
Llega presidente de SCJN a San Lázaro; "ahora sí tenemos qué celebrar, tenemos reforma constitucional": Hugo Aguilar
De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU
Tras fuertes lluvias que paralizaron vuelos y afectaron a miles, autoridades acuerdan acciones para garantizar operación en el AICM
España vive una intensa ola de incendios que dejó, hasta el momento, dos fallecidos, más de 5 mil personas desalojadas, vías ferroviarias cortadas y patrimonios naturales devastados por las llamas que permanecen activas en siete comunidades y que provocaron que el país active la fase de preemergencia.
Lee también Incendios arrasan en España y dejan 2 muertos; Madrid, Castilla y León, las regiones más afectadas
Regiones como Castilla y León, Galicia (ambas al norte del país), Andalucía (al sur), Madrid, Castilla-La Mancha (centro) y Extremadura (oeste) son las comunidades más afectadas por estos incendios forestales declarados en plena ola de calor que no da tregua desde que inició el pasado domingo 3 de agosto.
Lee también FOTOS: Arde Europa en plena ola de calor extremo; se registran temperaturas récord
El norte de España es uno de los más afectados por esta ola de incendios que arrasó con al menos ocho espacios naturales de Castilla y León, en los que se perdieron castaños centenarios además de Las Médulas, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por ser la mina de oro romana más grande del mundo.
Lee también Incendio forestal en Francia supera el tamaño de todo París; llamas avanzan sin control pese a trabajos para extinguirlo
Lee también FOTOS: Incendios forestales en Grecia obligan a evacuar a miles de residentes y turistas
Con información de EFE
maot