Las de Fujian y Cantón (sur) elevaron este miércoles sus niveles de emergencia ante la inminente llegada del tifón Podul, que se prevé toque tierra entre esta noche y la madrugada del jueves tras atravesar .

Las autoridades provinciales situaron la respuesta de emergencia por , el segundo más elevado en el sistema chino de cuatro grados, que implica la activación de planes de evacuación, suspensión de actividades en zonas expuestas y despliegue de equipos de rescate.

El Centro Meteorológico Nacional de China indicó que el undécimo tifón de la temporada avanza a unos 30 kilómetros por hora en dirección noroeste por el estrecho de Taiwán, con vientos de hasta 14 grados en la escala china cerca de su centro -más de 160 kilómetros por hora-.

El fenómeno impactará previsiblemente entre las ciudades de Xiamen (Fujian) y Shantou (Cantón), antes de seguir debilitándose tierra adentro.

Las autoridades de Fujian y Cantón han advertido de que el temporal traerá vientos de fuerza 8 a 10 en las zonas costeras, así como lluvias intensas en el este y norte de Cantón y en el delta septentrional del río de las Perlas.

El tifón Podul azotó Taiwán el 13 de agosto, cerrando negocios en el sur, cancelando cientos de vuelos y dejando sin electricidad a decenas de miles de hogares. Foto: AFP
El tifón Podul azotó Taiwán el 13 de agosto, cerrando negocios en el sur, cancelando cientos de vuelos y dejando sin electricidad a decenas de miles de hogares. Foto: AFP

En áreas concretas del sureste de Fujian y del este de Cantón, el impacto será mayor: se esperan precipitaciones extremas entre esta tarde y la noche del jueves y ráfagas que podrían alcanzar los 13 o 14 grados en la escala china.

Ambas provincias han ordenado reforzar la vigilancia meteorológica, suspender actividades marítimas y turísticas en áreas expuestas y evacuar preventivamente a poblaciones en riesgo. También se han activado planes de control de inundaciones y despliegue de equipos de rescate.

En Taiwán, Podul tocó tierra este miércoles cerca del municipio de Taimali, en el condado de Taitung (este), con vientos máximos sostenidos de 154,8 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 190,8 km/h, antes de internarse de nuevo en el mar rumbo a China.

Las autoridades taiwanesas informaron de un hombre desaparecido y 33 personas heridas, así como cortes de electricidad, suspensión de clases y cancelación de vuelos.

