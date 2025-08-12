El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló este martes que “pensó” en prohibir la entrada a Colombia del subsecretario estadounidense de Estado, Christopher Landau, porque “me insultó”.

Landau anunció que viajará este martes a Colombia para participar en el funeral del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien murió el lunes, tras pasar dos meses en coma luego de ser víctima de un atentado.

Sin embargo, durante una ceremonia de ascensos de generales, Petro se refirió al anuncio de Landau. “Dice el subsecretario de Estado [de Estados Unidos] que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo. Y lo he pensado, porque me insultó, pero no soy igual que ellos”, dijo el mandatario colombiano.

Petro acusó que Landau se refirió a él como el “presidente comunista”.

El dirigente colombiano añadió que “me he leído a Marx de punta a punta y lo comprendo y lo uso como teoría y me ha servido para que Colombia no caiga en una depresión económica”. Pero, indicó, “lo que he hecho en la práctica no es más que seguir ciertas tesis de Jesús. ¿No hablaba él de que la acción es preferencial es por los pobres?”.

Landau expresa su preocupación por situación de líderes políticos en Latam

Landau anunció su viaje a Colombia durante una entrevista en el podcast Triggered de Donald Trump Jr., hijo del presidente, en la que manifestó su profunda preocupación por la situación de los líderes políticos en la región.

“Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato”, afirmó el Landau.

En sus declaraciones, el subsecretario hizo una referencia directa al caso de Uribe Turbay y su relación con el actual gobierno colombiano. “Esto es terrible, el senador (Miguel Uribe) estaba hablando contra el presidente de Colombia (Gustavo Petro), el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”.

La relación de Petro con Estados Unidos es tensa desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Este mismo martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Petro de "bastante errático", en una entrevista con la radio WABC.

"Estamos muy preocupados por Colombia", declaró.

"Por desgracia, el actual presidente de Colombia, ese tal Petro, es, en nuestra opinión, alguien que ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo", afirmó, según la traducción de la entrevista compartida por el Departamento de Estado.

"Y eso es un problema porque hay bandas de narcotraficantes que operan desde Venezuela con total impunidad. Nadie les hace frente", se quejó Rubio. Recordó que a principios de la década de 1990 Colombia "era básicamente un Estado fallido" y "luchó muy duro para recuperar el país de las manos de los carteles".

"Solo pensar que pueda retroceder debido a la violencia política o la violencia relacionada con las drogas o cualquier otra cosa es desgarrador", insistió el jefe de la diplomacia estadounidense cuando le preguntaron por la muerte de Uribe Turbay como consecuencia de las heridas sufridas en un atentado durante un mitin.

"En un mitin. Y aún queda un año", afirmó Rubio sobre Uribe, quien era el favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026.

