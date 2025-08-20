Más Información

"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Editorial Random dice que esto aún no acaba; apela fallo contra Televisa

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Lenia Batres celebra fin “neoliberal” del Poder Judicial; acusa a la Corte saliente de avalar violación a la Constitución

Sheinbaum: Las mañaneras sirven para decir que “hay mala leche”; acusa “andanada” por percance en vía del Tren Maya

Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

"No tiene experiencia ni trayectoria"; PRI adelanta voto en contra de designación de Genaro Lozano como embajador de Italia

Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

, la herramienta de más popular del momento, ha causado controversia desde su surgimiento y un nuevo capítulo es protagonizado ahora por una pareja y su bebé recién nacida en Colombia.

De acuerdo con algunos medios tanto locales como extranjeros, los decidieron inspirarse en este modelo de lenguaje y registrar a su hija con el nombre de "Chat Yipiti Bastidas Guerra".

La noticia generó opiniones divididas, junto con una ola de comentarios y memes en distintas redes sociales.

Comunicado de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia a través de su cuenta oficial de X. Foto: @Registraduria
Comunicado de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia a través de su cuenta oficial de X. Foto: @Registraduria

¿Es cierto o falso que pareja nombró "Chat Yipiti" a su bebé?

Ante la polémica, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia lanzó un comunicado a través de su cuenta oficial de X sobre el caso.

En el documento, asegura que después de consultar la base de datos no existe ninguna inscripción de nacimiento bajo el nombre "Chat Yipiti".

Afirma que tras revisar todos los registros de la Notaria Única de Cereté Córdoba, y al no encontrarse la inscripción con esa designación, la información que circula en redes es falsa.

"No es cierto que en el municipio de 'Cereté-Córdoba', ni en otra registraduría del territorio nacional se haya realizado un registro civil de nacimiento con estos datos", indica en el documento fechado el 19 de agosto de 2025.

sg/mcc

