ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial más popular del momento, ha causado controversia desde su surgimiento y un nuevo capítulo es protagonizado ahora por una pareja y su bebé recién nacida en Colombia.

De acuerdo con algunos medios tanto locales como extranjeros, los padres de la niña decidieron inspirarse en este modelo de lenguaje y registrar a su hija con el nombre de "Chat Yipiti Bastidas Guerra".

La noticia generó opiniones divididas, junto con una ola de comentarios y memes en distintas redes sociales.

¿Es cierto o falso que pareja nombró "Chat Yipiti" a su bebé?

Ante la polémica, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia lanzó un comunicado a través de su cuenta oficial de X sobre el caso.

En el documento, asegura que después de consultar la base de datos no existe ninguna inscripción de nacimiento bajo el nombre "Chat Yipiti".

Afirma que tras revisar todos los registros de la Notaria Única de Cereté Córdoba, y al no encontrarse la inscripción con esa designación, la información que circula en redes es falsa.

"No es cierto que en el municipio de 'Cereté-Córdoba', ni en otra registraduría del territorio nacional se haya realizado un registro civil de nacimiento con estos datos", indica en el documento fechado el 19 de agosto de 2025.

