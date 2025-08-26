Más Información
Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada
Trump despide a Lisa Cook como gobernadora de la Fed; continúa la lucha por el control del banco central estadounidense
Caen dos "piratas" por robo a plataforma de Pemex en Campeche; recuperan 30 equipos sustraídos y aseguran embarcación
VIDEO: Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos; está bajo libertad condicional en México
Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU
Senador Néstor Camarillo renuncia al PRI; partido pierde vicepresidencia en la Mesa Directiva y se reduce a 13 senadores
“El Mayo” pide a gente de Sinaloa “evitar la violencia”; “derramar sangre no sirve para nada”, afirma
UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados
Contagios de gusano barrenador en humanos se extienden a Yucatán y Tabasco; suman cuatro entidades con casos confirmados
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que él no es "un dictador", sino, "una persona con gran sentido común", en contra de lo que dice que le llaman algunos críticos por desplegar a las tropas en Washington y amenazar con hacerlo en Chicago pese a que sus gobiernos no están a favor.
"No soy un dictador. Soy un hombre con gran sentido común y una persona inteligente", dijo Trump en el Despacho Oval antes de firmar cuatro órdenes ejecutivas.
El mandatario estaba alabando su estrategia para combatir la supuesta criminalidad en la capital estadounidense cuando se quejó de que muchos "no agradezcan" lo que dice estar haciendo por esas ciudades.
Lee también Trump amenaza con imponer aranceles adicionales a países que no quiten tasas digitales; limitaría exportaciones de chips
En las últimas horas ha mantenido un enfrentamiento con las autoridades de Chicago y del estado al que pertenece, Illinois, porque el presidente está amenazando con replicar el despliegue en Washington en esa ciudad.
"Cuando tengo a un tipo como JB Pritzker (el gobernador de Illinois) criticándonos antes incluso de que lleguemos, digo: 'La siguiente debería ser Chicago'. Como todos saben, Chicago es un campo de muerte en este momento y no lo reconocen", aseguró Trump pese a que no se encuentra entre las ciudades con más crimen del país.
"Dicen: 'No lo necesitamos. Libertad, libertad. Él es un dictador. Él es un dictador (refiriéndose a él mismo)", apuntó.
Lee también Donald Trump choca con demócratas; planea desplegar a Guardia Nacional en más estados de EU
El mandatario entonces negó serlo y comentó: "Mucha gente está diciendo: 'Bueno, tal vez nos vendría bien un dictador.' A mí no me gustan los dictadores".
Así, Trump lamentó que "en lugar de recibir elogios", le acusen de estar "intentando tomar la República": "Estas personas están mal de la cabeza".
¿Por qué es peligroso que Trump "despida" a la gobernadora de la Fed? Ningún presidente de EU se atrevió a hacerlo
mcc