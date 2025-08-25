Más Información

Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la audiencia de “El Mayo” Zambada

Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la audiencia de “El Mayo” Zambada

Trump despide a Lisa Cook como gobernadora de la Fed; continúa la lucha por el control del banco central estadounidense

Trump despide a Lisa Cook como gobernadora de la Fed; continúa la lucha por el control del banco central estadounidense

"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos

Pam Bondi reconoce apoyo de México en captura de "El Mayo" Zambada; destaca juicio a líderes del narcotráfico

Pam Bondi reconoce apoyo de México en captura de "El Mayo" Zambada; destaca juicio a líderes del narcotráfico

Renata Zarazúa lleva el tenis en la sangre; la joven que creció entre raquetas y pelotas

Renata Zarazúa lleva el tenis en la sangre; la joven que creció entre raquetas y pelotas

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU

Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU

Senador Néstor Camarillo renuncia al PRI; partido pierde vicepresidencia en la Mesa Directiva y se reduce a 13 senadores

Senador Néstor Camarillo renuncia al PRI; partido pierde vicepresidencia en la Mesa Directiva y se reduce a 13 senadores

Monreal confirma que PAN presidirá Cámara de Diputados; "vamos a respetar el acuerdo fundacional", asegura

Monreal confirma que PAN presidirá Cámara de Diputados; "vamos a respetar el acuerdo fundacional", asegura

Salinas Pliego revela demanda contra AMLO por incumplimiento de contrato en cobro de impuestos; "no les convenía que quedara exonerado"

Salinas Pliego revela demanda contra AMLO por incumplimiento de contrato en cobro de impuestos; "no les convenía que quedara exonerado"

"El Chalamán", el hermano incómodo de los bastiones financieros del CJNG; lujos, narcolaboratorios y arrestos definen su historial

"El Chalamán", el hermano incómodo de los bastiones financieros del CJNG; lujos, narcolaboratorios y arrestos definen su historial

Dan banderazo de salida a patrullas de la nueva Policía de Género de CDMX; estrategia incluirá a 438 policías de proximidad

Dan banderazo de salida a patrullas de la nueva Policía de Género de CDMX; estrategia incluirá a 438 policías de proximidad

Nueva York.- El presidente de EU, , amenazó este lunes con imponer aranceles adicionales y limitar sus exportaciones de chips a los países que no eliminen sus tasas digitales, que considera que perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Lee también

En Truth Social, Trump advirtió a "los países con tasas, legislación, normas o regulaciones digitales" de que, si no las eliminan, impondrá sustanciales" a sus exportaciones a EU y establecerá "restricciones a las exportaciones" de la "tecnología y chips" de EU.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta. Foto: Adobe / ISSSTE / IMSS

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Visa americana/iStock/rarrarorro

Visa y Green Card en riesgo: “Actividad antiamericana” podría cerrarte las puertas de Estados Unidos

TSA. Foto: AP

Identificación sin contacto: Así funciona el nuevo sistema Touchless ID en aeropuertos de Estados Unidos

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana