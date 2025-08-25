Más Información
Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la audiencia de “El Mayo” Zambada
Trump despide a Lisa Cook como gobernadora de la Fed; continúa la lucha por el control del banco central estadounidense
"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos
Pam Bondi reconoce apoyo de México en captura de "El Mayo" Zambada; destaca juicio a líderes del narcotráfico
UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados
Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU
Senador Néstor Camarillo renuncia al PRI; partido pierde vicepresidencia en la Mesa Directiva y se reduce a 13 senadores
Monreal confirma que PAN presidirá Cámara de Diputados; "vamos a respetar el acuerdo fundacional", asegura
Salinas Pliego revela demanda contra AMLO por incumplimiento de contrato en cobro de impuestos; "no les convenía que quedara exonerado"
"El Chalamán", el hermano incómodo de los bastiones financieros del CJNG; lujos, narcolaboratorios y arrestos definen su historial
Nueva York.- El presidente de EU, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer aranceles adicionales y limitar sus exportaciones de chips a los países que no eliminen sus tasas digitales, que considera que perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses.
Lee también Serenidad de la Dra. Sheinbaum en su ejercicio de poder
En Truth Social, Trump advirtió a "los países con tasas, legislación, normas o regulaciones digitales" de que, si no las eliminan, impondrá "aranceles adicionales sustanciales" a sus exportaciones a EU y establecerá "restricciones a las exportaciones" de la "tecnología y chips" de EU.
Trump planea reunirse en breve con el líder norcoreano Kim Jong-un; acusan que Norcorea podría producir hasta 20 armas nucleares al año
desa/mgm