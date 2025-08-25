Nueva York.- El presidente de EU, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer aranceles adicionales y limitar sus exportaciones de chips a los países que no eliminen sus tasas digitales, que considera que perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses.

En Truth Social, Trump advirtió a "los países con tasas, legislación, normas o regulaciones digitales" de que, si no las eliminan, impondrá "aranceles adicionales sustanciales" a sus exportaciones a EU y establecerá "restricciones a las exportaciones" de la "tecnología y chips" de EU.

