Sheinbaum inaugura el MARINABUS de Acapulco; el sistema de transporte será operado por la Marina

Aseguran 601 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero; hay cuatro detenidos

La extorsión no cesa en Edomex, pese a operativo

"Demasiado tarde", declaratoria de la ONU sobre hambruna en Gaza, lamentan palestinos; situación es "absolutamente catastrófica"

Decomisan metanfetamina y cocaína en cateos en Tlalpan y Coyoacán; droga tiene un valor superior a los 12 mdp

Aseguran y destruyen 16 artefactos explosivos artesanales en Culiacán

“Que vengan las auditorías”, reta Paco Ignacio Taibo tras deshecho de libros en San Diego

Leche del Bienestar, con fuerte subsidio para llegar a los pobres

Directora de Cefereso en Sonora pide que audiencia de Julio César Chávez Jr sea por videollamada; argumenta cuestiones de seguridad

Monreal defiende a Ebrard tras ser captado en primera clase; deberíamos dejar de satanizar estas cosas que son normales, dice

Detectan primera persona infectada con gusano barrenador en Yucatán

Detienen a dos hombres relacionados con robo en plaza comercial de la Benito Juárez

, la Unión Europea y la troika que conforman Alemania, Francia y Reino Unido reanudarán el próximo martes sus conversaciones sobre el programa nuclear de la república islámica mientras la parte occidental contempla ya seriamente activar el mecanismo de reanudación de sanciones contra Teherán tras denunciar el incumplimiento del prácticamente suspendido de 2015.

La jefa diplomática de la Unión Europea, , confirmó la "importante llamada" a cinco mantenida junto a sus homólogos alemán, francés y británico -- Johann Wadephul, Jean-Noël Barrot y David Lammy -- con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, a quien le trasladó el compromiso europeo "para alcanzar una solución diplomática al problema nuclear".

"Resulta crucial que Irán se disponga a colaborar con EU dado que la fecha límite para activar el mecanismo de restitución se está acercando a toda velocidad", declaró Kallas. Según fuentes diplomáticas a Axios, el 'snapback' podría reactivarse a finales de agosto. El mecanismo en sí expira en octubre.

Jean-Noël Barrot a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla
Barrot, en su cuenta de la red social X, insistió en que "el tiempo se acaba" y que la próxima semana habrá una nueva reunión sobre el tema. Fuentes del Ministerio de Exteriores iraní han confirmado a la agencia semioficial de noticias Tasnim que el encuentro se producirá el próximo martes, sin aclarar la sede, a nivel de viceministros de Exteriores.

Por su parte, Araqchi respondió a los ministros europeos que su país "nunca ha abandonado el camino de la diplomacia y está listo para cualquier solución diplomática que garantice los derechos e intereses del pueblo iraní", pero una vez más se ha mostrado radicalmente en contra del mecanismo.

"Esta es una decisión que, en principio, debería tomar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", indicó, antes de señalar que ni el E3 ni la UE, a los que acusa de haber abandonado el país a su suerte desde la retirada de EU del acuerdo en 2015 y durante la reciente guerra contra Israel, tienen "autoridad jurídica o moral" para recurrir al mencionado mecanismo".

