La ONU declaró oficialmente ayer viernes la hambruna en Gaza, la primera en afectar a Medio Oriente, después de que sus expertos advirtieran que 500 mil personas se encontraban en una situación "catastrófica".

Hombres y niños palestinos extienden sus ollas vacías para recibir arroz cocido de un comedor social en la ciudad de Gaza, el 23 de agosto de 2025. Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en Gaza el 22 de agosto. Foto: AFP

Mujeres y niñas palestinas se abren paso a codazos para recibir arroz cocido de un comedor social en la ciudad de Gaza, el 23 de agosto de 2025. Foto: AFP

La hambruna en Gaza, "podría haberse evitado" sin "la obstrucción sistemática de Israel", acusó el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, en una rueda de prensa Ginebra. "Esta hambruna nos atormentará a todos", insistió.

Niños palestinos buscan en ollas vacías un poco de comida en Gaza. Foto: AFP

Niños palestinos sostienen ollas vacías mientras esperan recibir arroz cocido en la ciudad de Gaza, el 23 de agosto de 2025. Foto: AFP

Según los expertos de la ONU, más de medio millón de personas en Gaza se enfrentan a condiciones "catastróficas", el nivel más alto de penuria alimentaria en la IPC, caracterizado por la hambruna y la muerte.

Hombres y niños palestinos extienden sus ollas vacías para recibir comida en Gaza, el 23 de agosto de 2025. Naciones Unidas culpa a Israel de "obstrucción sistemática" durante más de 22 meses de guerra. Foto: AFP

Con información de AFP

