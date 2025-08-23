Más Información

Sheinbaum inaugura el MARINABUS de Acapulco; el sistema de transporte será operado por la Marina

Sheinbaum inaugura el MARINABUS de Acapulco; el sistema de transporte será operado por la Marina

Aseguran 601 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero; hay cuatro detenidos

Aseguran 601 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero; hay cuatro detenidos

La extorsión no cesa en Edomex, pese a operativo

La extorsión no cesa en Edomex, pese a operativo

"Demasiado tarde", declaratoria de la ONU sobre hambruna en Gaza, lamentan palestinos; situación es "absolutamente catastrófica"

"Demasiado tarde", declaratoria de la ONU sobre hambruna en Gaza, lamentan palestinos; situación es "absolutamente catastrófica"

Decomisan metanfetamina y cocaína en cateos en Tlalpan y Coyoacán; droga tiene un valor superior a los 12 mdp

Decomisan metanfetamina y cocaína en cateos en Tlalpan y Coyoacán; droga tiene un valor superior a los 12 mdp

Aseguran y destruyen 16 artefactos explosivos artesanales en Culiacán

Aseguran y destruyen 16 artefactos explosivos artesanales en Culiacán

“Que vengan las auditorías”, reta Paco Ignacio Taibo tras deshecho de libros en San Diego

“Que vengan las auditorías”, reta Paco Ignacio Taibo tras deshecho de libros en San Diego

Leche del Bienestar, con fuerte subsidio para llegar a los pobres

Leche del Bienestar, con fuerte subsidio para llegar a los pobres

Directora de Cefereso en Sonora pide que audiencia de Julio César Chávez Jr sea por videollamada; argumenta cuestiones de seguridad

Directora de Cefereso en Sonora pide que audiencia de Julio César Chávez Jr sea por videollamada; argumenta cuestiones de seguridad

Monreal defiende a Ebrard tras ser captado en primera clase; deberíamos dejar de satanizar estas cosas que son normales, dice

Monreal defiende a Ebrard tras ser captado en primera clase; deberíamos dejar de satanizar estas cosas que son normales, dice

Detectan primera persona infectada con gusano barrenador en Yucatán

Detectan primera persona infectada con gusano barrenador en Yucatán

Detienen a dos hombres relacionados con robo en plaza comercial de la Benito Juárez

Detienen a dos hombres relacionados con robo en plaza comercial de la Benito Juárez

La ONU declaró oficialmente ayer viernes la , la primera en afectar a Medio Oriente, después de que sus expertos advirtieran que 500 mil personas se encontraban en una situación "catastrófica".

Hombres y niños palestinos extienden sus ollas vacías para recibir arroz cocido de un comedor social en la ciudad de Gaza, el 23 de agosto de 2025. Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en Gaza el 22 de agosto. Foto: AFP
Hombres y niños palestinos extienden sus ollas vacías para recibir arroz cocido de un comedor social en la ciudad de Gaza, el 23 de agosto de 2025. Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en Gaza el 22 de agosto. Foto: AFP

Lee también

Mujeres y niñas palestinas se abren paso a codazos para recibir arroz cocido de un comedor social en la ciudad de Gaza, el 23 de agosto de 2025. Foto: AFP
Mujeres y niñas palestinas se abren paso a codazos para recibir arroz cocido de un comedor social en la ciudad de Gaza, el 23 de agosto de 2025. Foto: AFP

La hambruna en Gaza, "podría haberse evitado" sin "la obstrucción sistemática de Israel", acusó el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, en una rueda de prensa Ginebra. "Esta hambruna nos atormentará a todos", insistió.

Niños palestinos buscan en ollas vacías un poco de comida en Gaza. Foto: AFP
Niños palestinos buscan en ollas vacías un poco de comida en Gaza. Foto: AFP

Lee también

Niños palestinos sostienen ollas vacías mientras esperan recibir arroz cocido en la ciudad de Gaza, el 23 de agosto de 2025. Foto: AFP
Niños palestinos sostienen ollas vacías mientras esperan recibir arroz cocido en la ciudad de Gaza, el 23 de agosto de 2025. Foto: AFP

Según los expertos de la ONU, más de medio millón de personas en Gaza se enfrentan a condiciones "catastróficas", el nivel más alto de penuria alimentaria en la IPC, caracterizado por la hambruna y la muerte.

Hombres y niños palestinos extienden sus ollas vacías para recibir comida en Gaza, el 23 de agosto de 2025. Naciones Unidas culpa a Israel de "obstrucción sistemática" durante más de 22 meses de guerra. Foto: AFP
Hombres y niños palestinos extienden sus ollas vacías para recibir comida en Gaza, el 23 de agosto de 2025. Naciones Unidas culpa a Israel de "obstrucción sistemática" durante más de 22 meses de guerra. Foto: AFP

Lee también

Con información de AFP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta. Foto: Adobe / ISSSTE / IMSS

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Visa americana/iStock/rarrarorro

Visa y Green Card en riesgo: “Actividad antiamericana” podría cerrarte las puertas de Estados Unidos

TSA. Foto: AP

Identificación sin contacto: Así funciona el nuevo sistema Touchless ID en aeropuertos de Estados Unidos

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana