Elementos de la Secretaría de y junto con el Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM) participaron en la Sesión Ejecutiva de la Junta de Intercambio de Información (ISB) ubicada en la Base Peterson de la Fuerza Espacial en Colorado Springs.

En redes sociales la señaló que ese evento se realizó en agosto para fortalecer los mecanismos que permitan identificar los desafíos y oportunidades compartidas.

La sesión ejecutiva ofreció un foro para dialogar y mejorar los procedimientos de intercambio de información que contribuyen a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de México y EU bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos.

El 26 de junio personal de las Fuerzas Armadas de México y del Comando Norte de Estados Unidos presentaron sus perspectivas y prioridades para contribuir a la seguridad regional y de la frontera común ante riesgos compartidos.

En esa ocasión, abordaron temas específicos sobre intercambio de información, adiestramiento, cursos de capacitación.

Esto durante un evento en Colorado con los secretarios de Marina, almirante, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de la Defensa, el general, Ricardo Trevilla Trejo y el general, Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte.

Elementos de Marina y Defensa se reúnen con Comando Norte de EU en Colorado Springs, imagen compartida por Semar este 8 de septiembre de 2025. Foto: Semar
Elementos de Marina y Defensa se reúnen con Comando Norte de EU en Colorado Springs, imagen compartida por Semar este 8 de septiembre de 2025. Foto: Semar

