San Cristóbal de las Casas.- El desbordamiento de dos ríos y el desgajamiento de un cerro provocó que dos niños fueran arrastrados por una corriente en la comunidad Nuevo Paraíso, municipio de La Concordia, en la Sierra Madre de Chiapas, pero ambos fueron rescatados con vida. En Tapachula se reportó el desbordamiento del río Texcuyuapan.

Habitantes de la región informaron que las lluvias generadas por un canal de baja presión y la onda tropical 31 provocaron durante la tarde y noche del lunes y madrugada de este martes lluvias intensas así como el crecimiento de los ríos Negrito y Custepec.

Aunado a esto, un cerro se derrumbó pero se desconoce si hay casas afectadas o solo daños en caminos que comunican a Nuevo Paraíso, donde viven unas 800 personas.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio a conocer que grupos de socorro y salvamento se han dirigido hacia Nuevo Paraíso “para atender la emergencia por el desbordamiento de un río y el derrumbe de un cerro”.

Pero pobladores informaron que cuadrillas de voluntarios y elementos de Protección Civil se activaron de inmediato para buscar a los niños.

El niño de 13 años de edad, al momento de ser localizado, presentó traumatismo craneoencefálico severo; mientras que la niña de siete años, contusión ocular y traumatismo craneoencefálico, informó la Secretaría de Protección Civil.

La comunidad Nuevo Paraíso se ubica a unos 170 kilómetros de Tuxtla, que es la capital de Chiapas. La comunidad Nuevo Paraíso se ubica a unos 56 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de La Concordia, es decir a unas dos horas en vehículo.

El ayuntamiento en poder de Redes Sociales Progresistas nada ha informado al respecto.

En Tapachula, las lluvias que provocaron el desbordamiento del río Texcuyuapan, casaron encharcamientos en Camino a La Joya, colonias Lomas de Tecaná, en las calles 25 Oriente, 19 Oriente, 11 Oriente y 9 Oriente, Barrio Nuevo.

En Suchiate, en la frontera con Guatemala, en las colonias San Juan, Centro, Barrio Nuevo, y Fraccionamiento Vida Mejor.

Para este día se esperan lluvias fuertes a intensas, como consecuencia de un canal de baja presión y la onda tropical 31.

