La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo medio nublado a nublado para este martes 9 de septiembre en la Ciudad de México.
Se esperan lluvias fuertes, intervalos de chubascos, actividad eléctrica y no se descarta caída de granizo.
A partir de las 13:00 de la tarde y hasta las 2:00 de la madrugada se prevén lluvias fuertes en la CDMX, de acuerdo con el Boletín Meteorológico.
Los vientos serán variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 24°C y la mínima de 15°C.
