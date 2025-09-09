La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo medio nublado a nublado para este martes 9 de septiembre en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias fuertes, intervalos de chubascos, actividad eléctrica y no se descarta caída de granizo.

A partir de las 13:00 de la tarde y hasta las 2:00 de la madrugada se prevén lluvias fuertes en la CDMX, de acuerdo con el Boletín Meteorológico.

Lee también Temporada de lluvias: ¿Cuántos encharcamientos y socavones se han registrado en CDMX?

Los vientos serán variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 24°C y la mínima de 15°C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL