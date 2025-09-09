La fuerte tormenta registrada la noche del domingo en el sur de la capital dejó severas afectaciones en la colonia Héroes de Padierna, en la alcaldía Tlalpan, donde varias calles y viviendas quedaron bajo el agua.

De acuerdo con los primeros reportes, el nivel de la inundación alcanzó hasta metro y medio de altura en la calle Becal, lo que ocasionó daños en al menos tres casas, además de que una barda se vino abajo. En el número 5 de dicha calle, una vivienda colapsó a consecuencia de la acumulación de agua.

Los habitantes señalaron que el agua entró con fuerza y en cuestión de minutos cubrió muebles y electrodomésticos.

“Perdimos todo, cada año es lo mismo y las autoridades solo vienen a tomar fotos, pero nunca hacen nada”, denunció don Ernesto, quien vive en Becal desde hace más de 30 años.

La señora Juana, cuyo domicilio también resultó dañado, aseguró que el temor aumenta en cada temporada de lluvias: “Ya no dormimos tranquilos, con cada tormenta pensamos que se nos va a venir la casa abajo. No queremos esperar a que haya muertos para que nos hagan caso”.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para realizar labores de desagüe y apoyar a las familias afectadas. Los vecinos, en tanto, continúan limpiando sus hogares entre lodo y aguas negras, en espera de una respuesta efectiva de las autoridades.

Las viviendas dañadas permanecen bajo resguardo, mientras que los colonos reiteraron que la falta de mantenimiento en la red de drenaje y la ubicación en desnivel de las casas mantienen latente el riesgo de nuevas emergencias con las próximas lluvias.

