La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina alertó sobre los riesgos del uso indebido de la pirotecnia.
De acuerdo a la SSC, las lesiones más frecuentes incluyen quemaduras de primer, segundo y tercer grado en manos, rostro y pies; las más graves pueden derivar en hemorragias, heridas profundas que afectan piel, músculo, huesos, y amputaciones e, incluso, la muerte.
La dependencia advirtió que algunos productos pirotécnicos con empaques de dulces pueden resultar atractivos para menores, pero contienen pólvora por lo que son sumamente peligrosos; además, de explosivos de propulsión, que pueden alcanzar materiales inflamables y provocar incendios, y artificios de alto impacto, con mayor cantidad de pólvora o dinamita y mayor tamaño.
Informó que, el ruido de la pirotecnia en mascotas y fauna silvestre, pueden generar estrés, miedo, lesiones auditivas o incluso paros cardiacos, y sugirió colocarles un collar con placa y número de contacto por si se escapan.
En caso de accidente, recomendó hidratar la zona afectada con suero o agua, evitar remedios caseros y solicitar ayuda a través del 911 o de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) al 55 5208 9898.
