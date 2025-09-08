Más Información
Atlacomulco, Méx. - Tras el accidente ocurrido la mañana de este lunes en la carretera Maravatío-Atlacomulco, donde un autobús de pasajeros fue embestido por un tren, las autoridades y servicios de emergencia piden ayuda de la población a localizar a los familiares de los heridos.
Las autoridades han difundido los nombres de algunas de las personas lesionadas que ya fueron identificadas.
Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados
Lista de heridos identificados:
- Maximino Alberto
- Cruz Sánchez Daniel, 31 años
- Sánchez Cruz José Antonio, 42 años
- Ciriaco Isidro Azucena
- Isidro Ciriaco Antonio, 33 años
- Lázaro Sánchez Óscar Eduardo, 25 años
- Martínez Segundo Margarita, 48 años
- Segundo Segundo Yohang
- Pérez González Ernestina
- Cruz Sánchez Daniel
- Ascencio Ramírez Jorge
- Ascencio Rodríguez Rubén
- López Nepomuceno Karime
- Esquivel Sánchez Rosalina, 46 años
- Campos Francisco René, 31 años
- Narciso Ambrosio Guadalupe, 23 años
- García Cruz Sandra, 25 años
- Martínez García Brenda, 24 años
- Liras Santiago Omar, 26 años
- Eduardo García Julia
- De Jesús Segundo Giovanni, 19 años
- Autobús quiso ganarle el paso al tren
Un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren y fue embestido y arrastrado varios metros en la carretera Federal Atlacomulco–Maravatío a la altura de la zona industrial.
De forma preliminar, se reportan al menos45 personas lesionadas y ocho personas fallecidas.
