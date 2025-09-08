Más Información

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Atlacomulco, Méx. - Tras el accidente ocurrido la mañana de este lunes en la carretera donde un autobús de pasajeros fue embestido por un tren, las autoridades y servicios de emergencia piden ayuda de la población a localizar a los familiares de los heridos.

Las autoridades han difundido los nombres de algunas de las personas lesionadas que ya fueron identificadas.

Lee también

Lista de heridos identificados:

  • Maximino Alberto
  • Cruz Sánchez Daniel, 31 años
  • Sánchez Cruz José Antonio, 42 años
  • Ciriaco Isidro Azucena
  • Isidro Ciriaco Antonio, 33 años
  • Lázaro Sánchez Óscar Eduardo, 25 años
  • Martínez Segundo Margarita, 48 años
  • Segundo Segundo Yohang
  • Pérez González Ernestina
  • Cruz Sánchez Daniel
  • Ascencio Ramírez Jorge
  • Ascencio Rodríguez Rubén
  • López Nepomuceno Karime
  • Esquivel Sánchez Rosalina, 46 años
  • Campos Francisco René, 31 años
  • Narciso Ambrosio Guadalupe, 23 años
  • García Cruz Sandra, 25 años
  • Martínez García Brenda, 24 años
  • Liras Santiago Omar, 26 años
  • Eduardo García Julia
  • De Jesús Segundo Giovanni, 19 años
  • Autobús quiso ganarle el paso al tren

Un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren y fue embestido y arrastrado varios metros en la carretera Federal Atlacomulco–Maravatío a la altura de la zona industrial.

De forma preliminar, se reportan al menos45 personas lesionadas y ocho personas fallecidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses