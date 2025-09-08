Atlacomulco, Méx. - Tras el accidente ocurrido la mañana de este lunes en la carretera Maravatío-Atlacomulco, donde un autobús de pasajeros fue embestido por un tren, las autoridades y servicios de emergencia piden ayuda de la población a localizar a los familiares de los heridos.

Las autoridades han difundido los nombres de algunas de las personas lesionadas que ya fueron identificadas.

Lista de heridos identificados:

Maximino Alberto

Cruz Sánchez Daniel, 31 años

Sánchez Cruz José Antonio, 42 años

Ciriaco Isidro Azucena

Isidro Ciriaco Antonio, 33 años

Lázaro Sánchez Óscar Eduardo, 25 años

Martínez Segundo Margarita, 48 años

Segundo Segundo Yohang

Pérez González Ernestina

Cruz Sánchez Daniel

Ascencio Ramírez Jorge

Ascencio Rodríguez Rubén

López Nepomuceno Karime

Esquivel Sánchez Rosalina, 46 años

Campos Francisco René, 31 años

Narciso Ambrosio Guadalupe, 23 años

García Cruz Sandra, 25 años

Martínez García Brenda, 24 años

Liras Santiago Omar, 26 años

Eduardo García Julia

De Jesús Segundo Giovanni, 19 años

Autobús quiso ganarle el paso al tren

Un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren y fue embestido y arrastrado varios metros en la carretera Federal Atlacomulco–Maravatío a la altura de la zona industrial.

De forma preliminar, se reportan al menos45 personas lesionadas y ocho personas fallecidas.

