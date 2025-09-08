Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Más Información

Atlacomulco, Méx. - Un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren y fue embestido y arrastrado varios metros en el de Atlacomulco.

El accidente se registró en la carretera Maravatío-Atlacomulco, a la altura de la zona industrial.

Al lugar llegaron los cuerpos de emergencia estatales y municipales, incluyendo personal de Protección Civil para atender a las víctimas.

De forma preliminar, se reportan al menos 45 personas lesionadas y ocho personas fallecidas.

El sistema de vigilancia C5 del Estado de México informó que la circulación está cerrada en ambos sentidos para permitir el acceso y las labores de los servicios de emergencia.

Se presume que el autobús con una gran cantidad de pasajeros, por lo que el número de afectados podría aumentar.

